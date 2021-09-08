تغريم تشيلسي لاعترافه بـ «عدم السيطرة»!



لندن (رويترز)

قال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، إنه فرض غرامة على تشيلسي بقيمة 25 ألف جنيه استرليني «34 ألف دولار»، للفشل في السيطرة على لاعبيه خلال التعادل 1-1 مع ليفربول في «استاد أنفيلد» بالدوري الممتاز الشهر الماضي.

واشتبك لاعبو تشيلسي مع منافسيهم والحكم أنطوني تيلور، بعد طرد المدافع ريس جيمس، بسبب لمسة يد أهدت ليفربول ركلة جزاء، نفذها محمد صلاح قبل نهاية الشوط الأول.

وذكر الاتحاد الانجليزي في بيان «أقر النادي بأنه أخفق في ضبط سلوك لاعبيه خلال 48 دقيقة بالشوط الأول وبعد صفارة نهاية الشوط».

ويستقبل تشيلسي منافسه أستون فيلا يوم السبت، بينما يحل ليفربول ضيفاً على ليدز يونايتد يوم الأحد.