نادي الإمارات يبحث تطوير القطاع الرياضي في رأس الخيمة



رأس الخيمة (وام)



بحث مجلس إدارة نادي الإمارات، وشركة نادي الإمارات لكرة القدم نتائج الزيارات الميدانية مع أندية رأس الخيمة، وبعض المؤسسات والقيادات الرياضية ورجال الأعمال والدور المجتمعي للنادي .

وقدم مجلس الإدارة الشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، على الدعم الكبير والتوجيهات الدائمة للإدارة، بضرورة الاهتمام والارتقاء بالشباب والرياضة وتطوير قدراتهم.

وتضمن الاجتماع الذي ترأسه يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة كرة القدم، دراسة الاستثمارات الحديثة المقترحة من إدارة شركة الاستثمار، ووضع خطط التنفيذ، لتأكيد دور النادي في جذب المشاريع التي تعود بالفائدة على الإمارة والنادي، وتقديم دراسة بطاقات العضويات الشرفية والتسويقية، وفتح ملف لاعبي كرة القدم وعقودهم والميزانية المخصصة لهم، إلى جانب السماح اللاعبين بإعاراتهم للأندية الأخرى، وإضافة بعض الألعاب الجديدة لزيادة استقطاب الشباب وتطوير قدراتهم.

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة نادي الإمارات اجتماعاً، أوصى خلاله بتشكيل لجنة للنظام الأساسي، وإطلاق استراتيجية خاصة بالنادي، ودراسة مبادرة جائزة التميز الرياضي، ومناقشة مشروع مجلس جمهور النادي، وتشكيل لجنة للمتطوعين، ودراسة تسمية بعض الملاعب والمرافق المهمة بأسماء شخصيات، كانت لها بصمات كبيرة ومشهودة في النادي. وقال يوسف البطران في ختام الاجتماعات، إن الإدارة تسعى لوضع أسس وبرامج للنهوض بالنادي ومواصلة العمل على تطويع الأفكار الإبداعية وتنفيذها.