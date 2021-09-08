العنبري: الشارقة والوصل «قمة مثيرة» دائماً



علي معالي (الشارقة)



أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، أن فريقه استفاد من فترة توقف «دوري أدنوك للمحترفين»، بأداء «ودية» أمام دبا الفجيرة، منح فيها الجهاز الفني الفرصة للعناصر التي لا تجد فرصة المشاركة.

وقال العنبري: مشاركة «الخماسي الدولي» شاهين عبد الرحمن، والحسن صالح، وعادل الحوسني، وبن مالانجو، وشوكوروف، في مباراة الوصل، تتحدد خلال 48 ساعة، وبشكل عام فإن جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة.

وأضاف: أتمنى أن يظهر «الملك» بصورة جيدة أمام الوصل القوي، والذي يملك عناصر جيدة، ومواجهة الفريقين دائماً ما تكون مثيرة، وتحظى بحضور جماهيري كبير .

ونفى العنبري أن تكون مباراة الوصل «بروفة» للشارقة، قبل مواجهة الوحدة في «الآسيوية» يوم الثلاثاء المقبل، مشدداً على أنها مباراة مهمة، وفي بطولة مهمة، وتحتاج للتركيز، وقال: حالياً تفكير الجهاز الفني واللاعبين منصب حول لقاء الوصل فقط، وليس هناك تفكيراً في بطولة أخرى، وملف مباراة الوحدة الآسيوية في وقته.

ومن جانبه، قال المدافع خالد الظنحاني إن التجهيزات لمباراة الوصل تمضي بصورة جيدة، مؤكداً أن منافسهم فريق كبير، ويملك عناصر جيدة، إلا أن ذلك لا يمنعهم من الظهور بكامل قوتهم لتحقيق الفوز والخروج بالعلامة الكاملة، خصوصاً أن المباراة تقام على أرضهم ووسط جماهيرهم.

وعن ظهور الشارقة في المباراتين السابقتين في الدوري، ذكر الظنحاني أن الفريق حقق المطلوب والأهم هو الحصول على «العلامة الكاملة» من المباراتين، بتحقيق الفوز فيهما، واعداً جماهير النادي بتقديم الأفضل.