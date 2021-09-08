زاناردي: جاهزون بحماس كبير



فيصل النقبي (خورفكان)



شدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان على أهمية النقاط الثلاث أمام الوحدة يوم الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين».

وقال «المواجهة أمام الوحدة ستكون صعبة بسبب امتلاك المنافس، لمجموعة من اللاعبين الجيدين، بالإضافة إلى البداية الجيدة له في الدوري، ومع ذلك نتطلع إلى الفوز الأول.

وأضاف: يجب أن نستفيد من عاملي الأرض والجمهور جيداً، وأعددت اللاعبين بطريقة جيدة وجاهزون لهذه المهمة الصعبة وبحماس كبير».

وقال «الفريق كان يستحق الفوز في المباراة السابقة أمام الوصل، ولكن التعادل أمر إيجابي لأنه «خارج الديار»، وعلينا أن نستثمر الفرص المتاحة أمامنا في اللقاء المقبل.