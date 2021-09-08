قويض: الظفرة يتطور



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وصف محمد قويض مدرب الظفرة مواجهة فريقه مع الإمارات، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين» بالصعبة، مؤكداً أن فريقه يتطور، معرباً عن ثقته بأن «الفارس» سيكون أفضل خلال الفترة المقبلة مع استمرار المباريات.

وكشف قويض أن الحالة البدنية للمغربي عصام العدوة والنيجيري إيمواه إيزيكيل ستحدد مشاركتهما في المباراة، بعد قيدهما رسمياً في قائمة الفريق، بينما يفقد جهود سلطان الغافري وأحمد علي ومحمد سيف وبيدرو بافلوف، متمنياً أن يخرج فريقه بنتيجة إيجابية.

وعن المنافس قال: الإمارات ظهر بمستوى جيد خلال أول جولتين رغم خسارته، ويضم لاعبين أجانب ومواطنين مميزين، خاصة في الجانب الهجومي، وأتوقع أن تكون المباراة سجالاً بين الفريقين.

فيما قال ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة: مباراة مهمة للفريقين، وستكون صعبة لتقارب المستوى، ونتطلع إلى بداية حقيقية، ولدينا الدافع والروح للخروج بأفضل نتيجة، في هذا التوقيت المبكر من المسابقة.