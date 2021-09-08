تين كات: «أسبوع» يحدد مصير ليوناردو



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



أكد الهولندي تين كات مدرب الوحدة، أن البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سيخضع لتدريبات قوية مع الفريق، لفترة لن تقل عن أسبوع، ليقف على جاهزية اللاعب العائد من إصابة بدنياً وطبياً، قبل اتخاذ قرار بضمه بدلاً من أحد الأجانب الموجودين حالياً مع «العنابي»، مشيراً إلى أن ليوناردو يعد إضافة فنية كبيرة، ولا يختلف أحد على قدراته العالية.

ويرى تين كات أن «العنابي» تنتظره مواجهة صعبة أمام خورفكان الذي وصفه بالقوي، وأبدى إعجابه بما قدمه من مردود جيد، خاصة أمام الوصل، مبدياً احترامه الكبير لمنافسه في لقاء الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين» يوم الجمعة المقبل.

وقال: لا نستطيع أن نقول إن تحضيراتنا خلال فترة التوقف كانت مثالية، لأننا افتقدنا 9 لاعبين تواجدوا مع المنتخبات، وعادوا اليوم، وهم يخضعون للتقييم من الجهاز الطبي، لكن يمكننا أن نذكر أن الفريق جاهز باستثناء خليل إبراهيم المصاب، وأحمد راشد الذي عقد قرانه قبل أيام، ومن المهم أن نعوض تعادلنا أمام بني ياس بالجولة الماضية.

من جهته، قال الكوري الجنوبي لي ميونج لاعب الوحدة: لا نتوقع مباراة سهلة أمام خورفكان، ونحتاج إلى التركيز العالي، وتقديم الأفضل في الملعب للخروج بنتيجة إيجابية.