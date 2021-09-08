محمد بن راشد: أبطالنا العرياني والحمادي رفعا علم الإمارات في اليابان

دبي (الاتحاد)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم التي شاركت في دورة الألعاب البارالمبية التي اختتمت في طوكيو الأحد الماضي، وحققت أبطال الإمارات 3 ميداليات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريده على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أثناء استقبالي بعثة منتخب دولة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.. أبطالنا عبدالله العرياني ومحمد القايد الحمادي رفعوا علم الإمارات في اليابان.. الأداء بطولي.. والهمة إماراتية.. والمستقبل والنجاح حليفهم دائماً بإذن الله».