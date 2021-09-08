كاسياس يُطلق مركز تدريب الحراس في دبي



دبي (وام)



كشف نجم حراس العالم إيكر كاسياس عن اختياره دبي مقراً لمركزه الأول خارج إسبانيا، والمتخصص في تدريب حراس المرمى، وأعلن إطلاقه بالشراكة مع «نادي فرسان إسبانيا» وبالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي».

وأكد أن دبي هي المكان الأفضل لاستضافة أول مركز له خارج إسبانيا، ليقدم خدماته لحراس المرمى والمدربين بالأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية المحلية والخليجية، إضافة للهواة من عمر 8 إلى 21 عاماً، علاوة على استهداف مدربي حراس المرمى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم، وتحدث خلاله سعيد حارب، أمين عام المجلس والنجم العالمي إيكر كاسياس حارس مرمى وكابتن منتخب إسبانيا السابق، وبطل كأس العالم 2010، وبطل أمم أوروبا 2008 و2012، وبطل أبطال أوروبا عدة مرات مع ريال مدريد، والنجم العالمي ميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السباق، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحمد بن مجرن نائب رئيس أول علاقات الشركاء بمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعدد من مديري الأكاديميات وحراس المرمى الناشئين بأندية دبي، ولفيف من الإعلاميين المحليين والدوليين.

وقال سعيد حارب: «إطلاق مركز إيكر كاسياس لتدريب حراس المرمى في دبي، وهو الأول له خارج إسبانيا، يؤكد مكانة دبي على خريطة الرياضة الإقليمية والدولية، بما توفره من جميع سبل النجاح للمشاريع والأكاديميات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، بفضل التشريعات الحكومية الداعمة لقطاع الاستثمار، إضافة إلى المنشآت الرياضية المتطورة المتوفرة في دبي، وكذلك مكانة الرياضة في مجتمعها بالغ التنوع الذي يضم جاليات من أكثر من 200 دولة».

وأضاف: «أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرات وبرامج لتطوير المواهب الوطنية في الأندية، ومن بينها برنامج حارس المستقبل ومهاجم المستقبل، ويستفيد حراس المرمى في أنديتنا من وجود هذا المركز المرموق الذي يحمل اسم أحد أهم الحراس في تاريخ كرة القدم العالمية، ويعمل تحت إشرافه المباشر، وسيكون بإمكان جميع هواة حراسة المرمى من مختلف الجنسيات الانضمام للمركز، والاستفادة من خبرات العاملين فيه، ونتمنى لإيكر كاسياس النجاح في مشروعه المميز في مدينة الفرص دبي، ونعد قطاعنا الرياضي بتوفير كل أشكال التعاون مع كل الراغبين في الاستثمار في المجال الرياضي لضمان سبل النجاح لهم».

من جانبه، عبر كاسياس عن سعادته لإطلاق مركز تدريب مدربي وحراس المرمى الخاص به في دبي، وأكد أن دبي الوجهة المفضلة لأشهر نجوم الرياضة في العالم، إذ أن معظم أصدقائه يقضون أغلب أيام العام في دبي، مشيداً بالدور الريادي الذي تقدمه دبي في مجال الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وأن دبي تُعد مركزاً لكرة القدم في المنطقة.

وأشار النجم السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم، إلى أن دبي هي المكان الأفضل لتكون مقراً لمركز كاسياس لتدريب حراس المرمى، حيث إن إطلاقه في دبي جاء بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لفرص النجاح التي تقدمها دبي لمثل هذه المشاريع، انطلاقاً من امتلاكها منشآت رياضية حديثة مصممة وفق أفضل المواصفات العالمية، وبنية تحتية قوية، إذ توفر دبي في كل أنحائها الملاعب والمضامير وأماكن لممارسة الرياضة سواء في الأماكن المفتوحة أو داخل الصالات المغلقة، كما تقدم تسهيلات كبيرة تشجع على الإقامة والاستثمار فيها، وتجمع الجاليات من معظم دول العالم الذين يعيشون في سلام وتآلف.

وأوضح أن نجاح زميله ومواطنه ميشيل سلجادو في مشاريع الأكاديميات التي أطلقها في دبي، كان له أثر كبير في تشجيعه على إطلاق هذه المبادرة في دبي هو الآخر، وسيعمل إلى جانب ميشيل سلجادو لترسيخ مكانة المركز وتنفيذ خطط وبرامج عمله.

وكشف كاسياس أنه سيكون موجوداً بنفسه إلى جانب طاقم المدربين الإسباني للإشراف بشكل مباشر على العملية التدريبية، وأنه سيكون هناك أربع فترات تدريبية ضمن البرنامج التدريبي تبدأ الفترة الأولى لتدريب حراس المرمى من 1 إلى 4 ديسمبر 2021، وستكون الفترة الثانية من 21 إلى 24 فبراير 2022، والفترة الثالثة من 3 إلى 9 أبريل 2022، والفترة الرابعة من 5 إلى 11 سبتمبر 2022، فيما سيكون هناك برنامج تدريب لمدربي حراس المرمى على ثلاث فترات تدريبية الأولى من 21 إلى 24 فبراير 2022، والثانية من 3 إلى 9 أبريل 2022، والثالثة من 5 إلى 11 سبتمبر 2022.

من جانبه، أكد ميشيل سلجادو أن المركز سيكون مخصصاً لتطوير حراس المرمى ومدربيهم على مستوى المنطقة والعالم، ولن يركز فقط على المهارات، وإنما سيركز على أسلوب الحياة بالنسبة لحراس المرمى والمدربين والمثل والقيم لتكوين اللاعب المحترف، وهي أسس لا تقل أهميتها عن المهارات الرياضية.

وقال سلجادو: «جئت إلى دبي منذ 10 سنوات، لأني وجدت فيها جمال المدينة والأمان لي ولعائلتي، وأيضاً آفاق النجاح سواء في مجال الأعمال أو المجال الرياضي، وأنا سعيد جداً بالنتائج التي حققتها خلال تلك السنوات، بفضل توفر كل سبل النجاح في دبي، وهذا ما شجعني على التعاون مع صديقي وزميلي كاسياس لإطلاق هذا المركز الجديد».

يركز البرنامج التدريبي لحراس المرمى على الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية والنفسية، والقياسات، وسيكون التدريب وفقا للنموذج الإسباني المعتمد في تدريب الكوادر الفنية الخاصة بتدريب حراس المرمى، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها النجم العالمي إيكر كاسياس في هذا المجال.