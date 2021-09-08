كيروش مدرباً لـ «الفراعنة»



القاهرة (أ ف ب)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً لمنتخب «الفراعنة»، بعد يومين من إقالة حسام البدري وفريقه المعاون عقب التعادل مع الجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى «مونديال 2020».

وأصدر الاتحاد المصري بياناً أعلن فيه عن التشكيل الجديد للجهاز الفني للمنتخب، وعلى رأسه كيروش، إلى جانب ضياء السيد مدرباً عاماً، وعصام الحضري مدرّباً لحراس المرمى.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري، قررت الاثنين إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البدري عقب التعادل مع الجابون 1-1 «الأحد» في فرانسفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ورفض البدري تقديم استقالته بناء على طلب رئيس الاتحاد، مؤكداً أنه لم يفشل في مهمته، بعدما أوكل إليه الاتحاد في 19 سبتمبر 2019 مهمة إعادة بناء المنتخب الوطني، خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل من منصبه أيضاً بعد الخروج المفاجئ بشكل مبكر من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يصل كيروش وفريقه المعاون إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

وهذه هي المهمة التدريبية الأولى لكيروش المخضرم بعد تنحيه بالتراضي في ديسمبر الماضي عن تدريب المنتخب الكولومبي الذي تولى قيادته في فبراير 2019، إثر خسارتين في تصفيات أميركا الجنوبية للمونديال.

وسبق لكيروش أن كان مساعداً للسير أليكس فيرجسون في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي على فترتين «2002-2003 ثم 2004-2008».

وأشرف أيضاً على تدريب سبورتينج البرتغالي (1993-1996)، ريال مدريد الإسباني «2003-2004»، ومنتخب البرتغال «1991-1993 ثم 2008-2010»، ومنتخبات الإمارات «1997-99»، جنوب أفريقيا «2000-2002» وإيران «2011-2019».