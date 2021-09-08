«تحدي دبي للياقة» يدشن نسخته الخامسة 29 أكتوبر

دبي (وام)

يعود «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في دورته السنوية الخامسة بمجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات التي تقام في مختلف أنحاء المدينة.

وينطلق الحدث 29 أكتوبر ويستمر حتى 27 نوفمبر المقبلين بهدف مساعدة سكان دبي وزوارها على الالتزام بأسلوب حياة أكثر نشاطاً وتشجيعهم على ممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً. و يتيح «تحدي دبي للياقة» فرصة المشاركة لجميع أفراد المجتمع للارتقاء بمستوى صحتهم البدنية والذهنية والاستمتاع بالعديد من الأنشطة المجانية التي تُقام في الهواء الطلق ضمن أجندة حافلة بفعاليات اللياقة البدنية.

وتتوزع مجموعة من «قرى اللياقة» في عدد من الوجهات المميزة ومن بينها «كايت بيتش»، و«إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى فعاليتين رئيسيتين هما «تحدي دبي للجري»، و«تحدي دبي لركوب الدراجات الهوائية» ضمن جدول الفعاليات لهذا العام. و يُعد التحدي الذي أطلقه سمو ولي عهد دبي في العام 2017 من أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية في دبي و التي تعنى بتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية الذي قد يتفاوت بين شخص وآخر، تأكيداً لحرص دبي على أن يكون مجتمعها من أكثر مجتمعات العالم نشاطاً وتمتعاً بأفضل نوعيات الحياة التي تضمن للجميع أجواء صحية سليمة ونموذجية.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن المزيد من التفاصيل الخاصة بمعلومات التسجيل، وكذلك جدول الفعاليات الكاملة للدورة الخامسة، مع توقع مشاركة أكثر من مليون مواطن ومقيم وزائر في تحدي دبي للياقة 2021 ومن مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية.

















