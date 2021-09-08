اتحاد الكرة يناقش ترتيبات «تمهيدي الكأس»



دبي (الاتحاد)



نظم اتحاد كرة القدم ورشة عمل لمناقشة الترتيبات النهائية لانطلاق مباريات التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، المقرر انطلاقها 10 و11 سبتمبر، بمشاركة ممثلي 16 نادياً ومراقبي ومنسقي المباريات.

وناقشت ورشة العمل التي نظمت عبر تقنية الاتصال المرئي، وقدمها مسؤولي إدارة المسابقات باتحاد الكرة لائحة التصفيات والترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمباريات، إضافة لبروتوكول عمليات المباريات، وآلية حضور الجماهير للمباريات، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وحرصت إدارة المسابقات بتوجيهات من لجنة المسابقات، خلال الفترة الماضية على تفقد ملاعب الأندية المشاركة في التصفيات للوقوف على مدى جاهزيتها لانطلاق منافسات التصفيات المؤهلة لدور الستة عشر لـ «الكأس الأغلى».