28 لاعباً في قائمة منتخبنا لـ «آسيوية الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد الجو جيتسو معسكراً تدريبياً مغلقاً للمنتخب استعداداً للمشاركة في الدورة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو التي تتطلق بين 13 و16 سبتمبر الجاري، ويتطلع المنتخب الوطني، الذي يتكون مناصفة من 28 من ألمع اللاعبين واللاعبات على مستوى الدولة، لانطلاق المنافسات على مدار اليومين الأولين من البطولة، التي تفتح أبواب المشاركة في منافساتها ضمن فئة الكبار (فوق 18 عاماً) أمام نُخبة رياضيي الجوجيتسو من الرجال والسيدات في القارة الآسيوية.

وتقام تدريبات المعسكر المغلق المخصص لفئة الرجال في مركز مبادلة الرياضي بمنطقة الباهية وسط تطبيق صارم لمجموعة من إجراءات الصحة والسلامة، حيث انضم إليه 10 لاعبين من خارج الدولة للمشاركة في التدريبات، بينما يقام معسكر السيدات في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، مع انضمام أربعة من لاعبات من خارج الدولة للتدريبات.

وقال رامون ليموس، المدير الفني للمنتخب: «أنا واثق تماماً بقدرة أعضاء المنتخب الوطني على المنافسة على أعلى المستويات في البطولة. ويحظى المعسكران التدريبيان بكامل الدعم من حيث الطاقم التدريبي والمعدات والخطط الغذائية، التي ستضمن أفضل مستويات الاستعداد لجميع أعضاء المنتخب قبيل انطلاقة البطولة».

ويشارك أعضاء المنتخب الوطني للرجال في البطولة بعد تحقيق إنجاز كبير في الجولة الأولى من بطولة أبوظبي جراند سلام في مدينة ميامي، حيث فاز نجوم المنتخب بـ 13 ميدالية، بما فيها 4 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، بعد خوض منافسات شرسة، شارك فيها ما يزيد عن 300 من أفضل الرياضيين في العالم من حاملي الحزام البنفسجي والبني والأسود.

ومن جانبه، قال مهدي العولقي، الفائز بالميدالية الذهبية لبطولة جراند سلام في ميامي وواحد من 14 رياضياً يشاركون ضمن المنتخب الوطني في بطولة آسيا: «سعيد لتمثيل الإمارات من خلال مشاركتي الأولى في بطولة التي تقتصر على فئة الكبار. ومثّل فوزي بالميدالية الذهبية في بطولة جراند سلام بميامي دفعةً معنويةً كبيرة تُضاف إلى التحضيرات التي نقوم بها في المعسكر التدريبي، وأنا واثق جداً بتميّز الأداء الذي سأقدمه إلى جانب زملائي في المنتخب».

وعلّق زايد الكثيري، الفائز بالميدالية الذهبية لبطولة جراند سلام ميامي أيضاً، على مشاركته في بطولة آسيا للجو جيتسو قائلاً: «تُعد هذه مشاركتي الثالثة في بطولة آسيا، وأنا واثق من قدرتي وزملائي في المنتخب على رفع راية الإمارات عالياً في سماء البطولة.

ومن ناحيتها، قالت نجمة الجوجيتسو الإماراتية بشاير المطروشي:»يتمحور تركيز جميع أعضاء المنتخب من الناحيتين البدنية والذهنية على الفوز بالميداليات الذهبية خلال منافسات بطولة آسيا. وتشمل تدريباتنا اليومية ثلاث حصص متنوعة بين تمارين الجوجيتسو والتحضير البدني، لمساعدتنا على صقل مهاراتنا في الجوجيتسو على أكمل وجه. ولا يقتصر تدريبنا على الجانب البدني فحسب، بل يشمل أيضاً الجانب الذهني الذي يتسم بأهمية كبيرة أثناء النزال. كما تشمل جلساتنا التدريبية مجموعة من تمارين اليوغا المترافقة مع الموسيقى، ما يضمن رفع سوية مهاراتنا النفسية وتحضيرنا ذهنياً للمشاركة في البطولة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال المشارك في البطولة كلاً من اللاعبين زايد الكثيري، وذياب النعيمي، وعمر الفضلي، وخالد الشحي، ومهدي العولقي، وزايد سالم، ومحمد العمري، وسعيد الحاج، وفيصل الكتبي، وسيف الهيمني، وحامد الهنائي. أما قائمة المنتخب للسيدات فتضم اللاعبات وديمة اليافعي، وحمدة الشكيلي، وميثا سلطان شريم، وعهود الكعبي، وأشواق الخوري، وحصة الشامسي، وشمسة العامري، ومها الهنائي، وشما الكلباني، وبشاير المطروشي، وهيا الجهوري، وشمسة الكتبي، وتسنيم الجهوري، ومريم العامري.