فرسان الإمارات يدافعون عن لقب مونديال الشباب للقدرة



علي الظاهري (إرميلو)

تستضيف مدينة إرميلو في مملكة هولندا غدا بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة التي تنطلق في الساعة 7 صباحاً بتوقيت أمستردام «التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات»، ويتطلع فريق فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد سيطرتهم على آخر نسختين من البطولة، ويسعى فرساننا إلى المنافسة والفوز في فئتي الفردي والفرق في السباق الذي يمتد لمسافة 120 كلم.

ويشارك فريق الإمارات في البطولة برعاية طيران الإمارات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً برياضة الفروسية وسباقات القدرة والخيل، وتضم قائمة الفرسان الذين سيمثلون الدولة كلاً من الفارس سعيد سالم عتيق المهيري بطل آخر نسختين والذي سيمتطي صهوة الفرس «هالة» نجمة بطولة العالم للقدرة للكبار في بيزا قبل نحو 4 أشهر، وفارس أحمد سعيد المنصوري الذي سيمتطي صهوة «آغيت دي غزال» أو «زيزوم» وفق القرار الفني الأخير بعد عملية الفحص، بينما تشهد البطولة مشاركة 3 وجوه جديدة في المونديال وهم: خلفان جمعة بالجافلة الذي سيقود «كاستليبار أوت لو»، وحمدان أحمد محمد المري على صهوة «لوكيليا ستاروود كومت»، وعبدالله علي محمد العامري الذي سيقود «عيوف لا ليزون» أو «تونكي دي بو بازل».

وتشهد البطولة مشاركة نحو 75 فارساً وفارسة يمثلون 22 دولة من مختلف قارات العالم، منها 3 دول عربية وهي الإمارات والبحرين وتونس، حيث تعتبر البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، هي الأكبر من نوعها التي تشهدها مدينة إرميلو في هولندا على مستوى سباقات القدرة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن رياضة القدرة في الدولة، حققت العديد من الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، ويعتبر الحضور الإماراتي المميز على خريطة الرياضة العالمية ثمرة الدعم اللا محدود الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف: فريق الإمارات يضم مجموعة من الأسماء الواعدة من خيرة الفرسان الذين أثبتوا جدارتهم في العديد من المحافل والاستحقاقات الدولية، والثقة تتجدد بهم في بطولة العالم للشباب والناشئين التي تستقطب نخبة الفرسان الشباب من مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن شعار أبناء الإمارات هو الصدارة والمركز الأول دائماً، وسيكون الجميع على قدر التحدي والطموح لتحقيق هدف الريادة والتميز.

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بالعمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين مختلف أفراد بعثة الدولة في هولندا، متمنياً التوفيق لفرساننا في مشوار المونديال والعودة بإنجاز عالمي جديد إلى أرض الوطن يضاف إلى رصيد رياضة دولتنا الحبيبة.

ودشنت البطولة فعالياتها عبر حفل الافتتاحي الرسمي الذي شهد مشاركة الوفود الرسمية من الدول، وجرت مراسم الحفل بصورة أنيقة عبر دخول ممثلي الفرق في عربات الخيول المميزة، وحمل علم الدولة في الافتتاح اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وتم التقاط صورة جماعية على منصة الاحتفال مع فرسان الإمارات الذين سيمثلون الدولة في المونديال.

وسيمتد السباق لمسافة 120 كلم مقسمة على 4 مراحل: المرحلة الأولى لمسافة 38 كلم «المسار البرتقالي»، المرحلة الثانية لمسافة 23 كلم «المسار الأبيض»، المرحلة الثالثة لمسافة 28 كلم «المسار الأحمر» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 31 كلم «المسار الأصفر».

وجرت اليوم إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيول المشاركة 8 سنوات فما فوق، وأن لا يقل وزن الفارس عن 60 كلم، وأن لا يقل الحد الأدنى للسرعة عن 14 كلم في الساعة، وأن لا تزيد نبضات الخيل على 64 نبضة في الدقيقة.

سعيد المهيري يبحث عن «الهاتريك»

يبحث الفارس سعيد المهيري عن الثلاثية و«الهاتريك» في مشاركته الثالثة بتاريخ المونديال، ويسعى بطل العالم إلى الاحتفاظ باللقب على مستوى فئة الفردي بعد نيله لقب آخر نسختين من بطولة العالم للشباب والناشئين «فيرونا 2017» و«بيزا 2019»، وسيمتطي المهيري صهوة الفرس «هالة» بطلة مونديال بيزا في إيطاليا قبل نحو 4 أشهر.

وأكد سعيد المهيري جاهزيته لخوض المنافسات ومواصلة سلسلة الانتصارات والسعي لانتزاع اللقب الثالث على التوالي، خاصة مع الفرس «هالة» نجمة مونديال القدرة للكبار في بيزا، فضلاً عن وجودها في المراكز الأولى خلال النسخة الماضية من بطولة الشباب والناشئين قبل عامين، وسبق له امتطاء الفرس «هالة» في الفترة الأول من انضمامها إلى إسطبلات M7 في سباقات أوستن بارك بانجلترا وحقق معها آنذاك المركز الثاني، مشيراً إلى أنه وزملاءه في الفريق حريصون على اتباع كافة التوجيهات من أجل العودة بالميدالية الذهبية، سواء على مستوى فئة الفردي أو الفرق مع زملائه الفرسان.

وأوضح المهيري أنه لم يتواجد في المعسكرات الصيفية الخارجية التي احتضنتها أوروبا لظروف خاصة، وفضل مواصلة التدريب في الدولة، لافتاً إلى أن المنافسة لن تكون سهلة بسبب مسارات السباق التي تتطلب السرعة، وستكون أقوى الفرق التي ستنافس الإمارات على اللقب فرق البحرين وإسبانيا إلى جانب فرنسا.

خلفان بالجافلة.. أصغر فارس

يعتبر الفارس خلفان بالجافلة أصغر المشاركين في فريق الإمارات، حيث يبلغ من العمر 15 عاماً وتعد المشاركة هي الأولى له في بطولة بحجم المونديال. وأعرب بالجافلة عن فخره واعتزازه بتمثيل الدولة مع زملائه المشاركين في البطولة التي يسعى من خلالها إلى دخول التاريخ وتسجيل اسمه ضمن قائمة الشرف لفرسان الإمارات الذين سبق لهم تحقيق اللقب في تاريخ البطولة، مشيراً إلى أنه على المستوى المحلي شارك في العديد من السباقات المهمة والتي تضاهي بطولات العالم، أبرزها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم. وكشف بالجافلة أنه سيمتطي الجواد «كاستليبار اوت لو» ويعتبر من الخيول القادرة على تقديم عرض مميز، عطفاً على المستوى الذي حققه في السباقات التأهيلية التي شارك فيها على صهوته، آملاً أن يتكلل مشواره اليوم بالفوز مع زملائه الفرسان من أجل تكرار المشهد في النسخة الماضية التي سجلت دخولاً جماعياً لفريق الإمارات بعد احتكار المراكز الخمسة الأولى.

فارس المنصوري.. جاهز للتحدي الثاني

أعرب فارس المنصوري عن أمله في الظهور بالصورة المميزة التي يتطلع إليها الجميع وتحقيق المركز الأول لفريق الإمارات في الحدث العالمي الذي يجمع أقوى الفرسان والخيول، مشيراً إلى أنه جاهز اليوم للتحدي، خاصة بعد خوض العديد من المنافسات في المعسكر الصيفي بأوروبا وتحقيق نتائج جيدة في مرحلة التأهيل مع الخيول المرشحة للمشاركة في المونديال. وأفاد المنصوري أن روح الفريق الواحد هو شعار فرسان الإمارات في المهمة العالمية اليوم، ويأمل في ثاني مشاركة له في المونديال، تحقيق إنجاز جديد يثلج صدور قادة وشعب الإمارات، مؤكداً أن فريق الإمارات لن ينظر إلى الفرق الأخرى المشاركة، وسيحرص على التعامل مع مجريات السباق بكل جدية وإصرار لتحقيق الهدف المنشود.