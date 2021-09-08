مدرب بريتيني يهدد ديوكوفيتش بـ «السلاح السري»



روما (رويترز)

حذر فينشنزو سانتوبادري مدرب ماتيو بريتيني منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش من سلاح سري، قال: إنه يمتلكه لمساعدة اللاعب الإيطالي على تحقيق الفوز أخيراً، في المحاولة الثالثة هذا العام على المصنف الأول عالمياً في دور الثمانية لبطولة أميركا المفتوحة للتنس في وقت لاحق اليوم «الأربعاء».

وسليتقي اللاعبان في بطولة من الأربع الكبرى للمرة الثالثة على التوالي في 2021، بعدما انتصر ديوكوفيتش على بريتيني في دور الثمانية لرولان جاروس ونهائي ويمبلدون.

وقال سانتوبادري مدرب بريتيني لصحيفة لا ريبوبليكا: «يوم الخميس الماضي تدربنا مع نوفاك، وقمت بتجربة بعض الأشياء التي أتمنى أن تكون مفيدة، درست أيضاً بعض الأمور التي قد تسبب له المتاعب، وربما أخدع نفسي، لكني متفائل بطبعي، وأثق في قدراتي هذه المرة».

وحقق ديوكوفيتش الفوز ثلاث مرات دون هزيمة إجمالاً أمام بريتيني في سجل المواجهات، بينهما لكن سانتوبادري يرى الأشياء الإيجابية فقط في هذه الموقعة.

وقال: «هذه النوعية من المباريات تفيد بريتيني كثيراً، حتى حال خسارته، نسعد دائماً بمواجهة اللاعب الصربي، نعتبرها وسيلة لتعزيز قدرات بريتيني للمستقبل، ووضعنا خطة بالفعل لمباراة اليوم، وربما نخرج المزيد من الأفكار من جعبتنا مع مرور الوقت في المباراة.

وأضاف: «بوسع ماتيو الفوز ببطولة كبرى، لن أتراجع عن هذه القناعة، سيكون إنجازاً تاريخياً».