«ديربي» السلة يبتسم للشارقة والنصر



علي معالي (الشارقة)

فاز فريق الشارقة بديربي الإمارة الباسمة عقب الفوز على البطائح في الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة للرجال، وكاد البطائح أن يحقق المفاجأة وقدم مباراة كبيرة ونجح في العودة عندما كان الملك متقدما بـ20 نقطة ولكن شجاعة البطائح بقيادة المدرب إمام عبدالبديع (ميشو)، قلصت الفارق، بل وتقدم بفارق نقطة في الربع الثالث، وتعادلا الفريقان في الربعين الثالث والرابع ولكن خبرة لاعبي الشارقة بقيادة المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم نجحت في التفوق في النهاية بنتيجة 84 مقابل 81 في مباراة أدارها طاقم دولي مكون من حسن حاجي ومحيي الدين خطاب واليوناني كوستاس.

تقدم الشارقة في الربع الأول 35/ 21، وفي الربع الثاني 25/ 20، وتغير الحال تماماً في الربع الثالث لمصلحة البطائح بالتفوق 27/ 8، وعاد الشارقة للتقدم في الربع الرابع 16/ 13. لعب البطائح بأجنبي واحد فقط، لإصابة الأجنبي الآخر الأميركي «أودي» مما جعل ميشو مدرب الفريق يقدم عناصر جيدة من اللاعبين المواطنين..

وفي مباراة ثانية فاز فريق النصر على الوصل في ديربي دبي بفارق 10 نقاط وبنتيجة (89/ 88) في مباراة انتهت أرباعها بنتيجة 24/ 20,15/ 22,24/ 14,26/ 23 لمصلحة العميد، ليحافظ بذلك كل من الشارقة والنصر على صدارة المجموعتين برصيد 4 نقاط لكل فريق من انتصارين متتاليين.

ويشارك في البطولة 6 أندية تم تقسيمهم إلى مجموعتين تضم الأولى: النصر والوصل وبول أبوف أول، وتضم المجموعة الثانية فرق الشارقة والبطائح وأكاديمية جام. تقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة على حدة، ويتم تحديد المراكز من الأول حتى الثالث لكل مجموعة، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي مباشرة، وفي الدور التمهيدي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي مرحلة نصف النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.