هداف سامبدوريا يعود لاعباً في «السادسة والأربعين»!



رضا سليم (دبي)



عاد فرانشيسكو فلاشي الهداف السابق لسامبدوريا الإيطالي إلى الظهور مجدداً في الأضواء، بعد اختفاء دام 12 عاماً، إثر إيقافه بسبب المخدرات، إلا أنه فجر مفاجأة من العيار الثقيل برغبته في العودة إلى الملاعب في سن 46 عاماً.

ويستعد فرانشيسكو فلاشي «46 عاماً» قائد سامبدوريا السابق للعودة مجدداً إلى كرة القدم بعد غياب لمدة 12 عاماً من «حظر المخدرات»، بحثاً عن المجد الذي حققه من قبل، حيث أحرز 110 أهداف في 280 مباراة مع فريق الإيطالي، وكان ثالث هدافي الفريق بعد روبرتو مانشيني وجيانلوكا فيالي.

وينتهي إيقاف فلاشي في يناير المقبل، بعدما ثبت تناوله مخدر الكوكايين مرتين، الأولى في عام 2007، وتم إيقافه لمدة عامين، والثانية عام 2009، وتم إيقافه لمدة 12 عاماً.

في أوائل عام 2007 كان فرانشيسكو فلاشي في طريقه، ليكون النجم الأول في سامبدوريا، بعدما سجل أكثر من 100 هدف، واستدعاه المنتخب الإيطالي للمرة الأولى وفي 28 يناير 2007 عقب مباراة ضد إنتر ميلان، ثبت تناوله الكوكايين، وتم إيقافه لمدة عامين، وسبقها في عام 2006، اتهام فلاشي بمحاولة التلاعب بنتائج المباريات، وتم تعليقه لمدة شهرين، وفي ديسمبر 2009 ثبت تعاطيه المخدرات مرة أخرى، وتم إيقافه لمدة 12 عاماً.

وقال فلاشي في تصريحات إلى «بي بي سي سبورت»: فقدت كل شيء في تلك اللحظة بعدما كنت نجماً في جنوة، لقد بدأت عام 2007 بتسجيل هدفين، واستدعاني المنتخب الوطني، لكن كان الإيقاف الأول مجرد البداية، وبعد عامين انتهت حياته الكروية بالكامل.

أضاف: متحمس للعودة إلى الملاعب من جديد، مع اقتراب موعد انتهاء الإيقاف، رغم أنني لم أدخل ملعباً لمدة 12 عاماً، ولكنني رجل كرة قدم وأتدرب الآن والأحاسيس تشبه تلك التي شعرت بها لاعباً حقيقياً، وأنا نفس الشخص الذي كنت عليه قبل 20 عاماً.

وتابع: أعرف أنني ارتكبت خطأً، وعوقبت عليه، وأعرف أنني لست بالسرعة التي كنت عليها لكن يمكن القيام بدوري، وتلقيت العديد من الرسائل والمكالمات، عندما بدأت التفكير في العودة إلى الملاعب، بعدما فتحت مطعمين في فلورنسا وقضيت وقتي في تقديم الطعام.