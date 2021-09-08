1000 رياضي في مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية



أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم مهرجان عالمي للألعاب المائية بمشاركة أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 جنسية، وذلك احتفاءً بانطلاق العد التنازلي و100 يوم على موعد انطلاق بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، التي ستقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال الفترة 16-21 ديسمبر المقبل.وتتضمن أجندة المهرجان فعاليات رياضية جديدة تقام على هامش بطولة العالم للسباحة وهي: التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، بطولة العالم للغطس للفرق، سباق التتابع في المياه المفتوحة (4×1500متر)، نهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم.

وتشهد الوجهة الترفيهية العالمية «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس استضافة فعاليات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25متراً)، التي تقام لأول مرة في أبوظبي خلال الفترة 16- 21 ديسمبر، وبمشاركة عالمية مميزة تضم نخبة من أفضل السباحين الموهوبين في المسافات القصيرة من جميع أنحاء العالم للمنافسة وحصد لقب الأفضل لعام 2021 في العاصمة أبوظبي.

ويسهم الكشف عن الفعاليات الجديدة للمهرجان الدور الريادي الذي تلعبه أبوظبي عالمياً واستقطابها لنخبة الرياضيين والموهوبين للتنافس بمهاراتهم في التجمع الرياضي العالمي المرتقب، كما تقام المنافسات الجديدة في ياس باي والاتحاد أرينا. في المقابل ستكون التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي محطة مهمة للمشاركين وحاسمة للتأهل في البطولة المقرر عقدها في فوكوكا، اليابان، عام 2022، وتقام تصفيات منافسات الرجال على منصة بارتفاع 27 متراً، ومنافسات السيدات على منصة بارتفاع 20 متراً، فيما تتضمن بطولة العالم للغطس للفرق مسابقات فردية وجماعية على ارتفاع 3 أمتار و10 أمتار. كما سيقام سباق التتابع في المياه المفتوحة المختلط للمرة الأولى، حيث يضم كل فريق في المنافسات أربعة رياضيين (2 سباحان- 2 سباحتان) لخوض غمار المنافسة والسباحة لمسافة 4X1500 متر، كما سيتم دعوة أفضل 10 سباحين من الرجال والسيدات في الدورات الألعاب الأولمبية السابقة، للمشاركة في نهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم، إلى جانب السباحين المشاركين المستوفين شروط المشاركة، ضمن فئتين منفصلتين للرجال والسيدات.

ومع إضافة الفعاليات الجديدة إلى أجندة الحدث العالمي، ستحتفي أبوظبي بمسيرة الرياضات المائية في قلب جزيرة ياس، وستؤكد قدرتها التنظيمية المبهرة كوجهة عالمية رائدة في استضافة أهم ونخبة الفعاليات الرياضية الدولية.

وبهذه المناسبة صرح عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: «نثمن دعم قيادتنا الرشيدة وحرصها على تطوير وتعزيز التقدم في مسيرة القطاع الرياضي، والذي يثمر عن الكثير من النجاحات المهمة، وفي مقدمتها استضافة الفعاليات الرياضية العالمية وتأثيرها المباشر على المجتمع وتنمية ثقافة رياضة ويساهم في دعم الموارد الاقتصادية والترويجية للإمارة».

وأضاف: «يسعدنا الإعلان عن فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية ضمن أجندة منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، بالتزامن مع مناسبة 100 يوم على انطلاق البطولة، ما يمثل زخماً عالمياً واسعاً ويؤكد حرص أبوظبي على احتضان نخبة رياضيي العالم وريادتها في صناعة الرياضة العالمية، دعماً لثقافة رياضية راسخة في المجتمع والعمل على تعزيز نمط حياة صحي يحافظ على المكتسبات ويعزز الإنجازات، بما يتناسب مع مكانة العاصمة المرموقة عالمياً».

وتابع: «منذ لحظة الإعلان عن إقامة بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) في أبوظبي، ونحن نترقب استضافة نخبة الرياضيين والموهوبين المشاركين مؤخراً في أولمبياد طوكيو، والترحيب بهم في جزيرة ياس ضمن الحدث التاريخي المميز». وأضاف: «خلال استضافة هذا الحدث المهم ستكون أبوظبي وجزيرة ياس على وجه الخصوص محط أنظار العالم، وسنعمل خلال الأشهر المقبلة مع الاتحاد الدولي للسباحة والشركاء، لتقديم بطولة مميزة من كافة الجوانب التي تعكس مكانة أبوظبي الريادية عالمياً».

بدوره صرح حسين المسلّم، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»: «تُسدل بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) الستار على عام مميز حافل بالنجاح، ونسخة عام 2021 ستكون الأجمل مع إضافة كل من التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للغطس العالي وبطولة العالم للغطس للفرق وماراثون السباحة وسباق التتابع في المياه المفتوحة». وتابع: «نحن على ثقة مطلقة أن الأحداث الرياضية الجديدة، والتي تمت إضافتها مؤخراً ستحظى بإقبال كبير من عشاق الرياضة في كافة أنحاء الإمارات».

وأضاف: «استقطب الحدث مشاركة رياضيين موهوبين لامعين من مختلف أنحاء العالم، وسنختتم هذا العام بحدث استثنائي يتمثل ببطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)».