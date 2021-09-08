لايبزج يرفض حديث «الأرفف الفارغة»



برلين (د ب أ)

قال أوليفر مينتزلاف المدير الإداري لنادي لايبزج الألماني لكرة القدم، إنه لم يشعر باستياء إزاء انتقال المدرب جوليان ناجلسمان، واثنين من اللاعبين البارزين إلى نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني «البوندسليجا».

وقبل المواجهة المرتقبة بين لايبزج وبايرن ميونيخ يوم السبت المقبل في الدوري الألماني «البوندسليجا»، قال مينتزلاف في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» نشرتها: «هذه هي طبيعة الرياضة الاحترافية».

وأضاف: «نحن لسنا أمام أرفف فارغة الآن، المدربون واللاعبون المتواجدون معنا الآن، هم في الرف العلوي مثلما كان حال الذين رحلوا».

وكان البايرن قد تعاقد مع المدير الفني ناجلسمان والمدافع دايوت أوباميكانو ولاعب خط الوسط مارسيل سابيتسر من لايبزج، وذلك وسط انتقادات وادعاءات من البعض بأن النادي البافاري يعمل من جديد على إضعاف منافس رئيسي له.

لكن مينتزلاف قال: «بايرن لم يفرغ صفوفنا، وفي النهاية، نحن وافقنا على الانتقالات».

وأكد مينتزلاف «أنه ممتن للغاية» لكل ما قدمه ناجلسمان، لكنه أضاف: «لدينا مدير فني جديد كنت أتطلع بشدة إلى التعاقد معه»، وهو الأميركي جيسي مارش.

وتلقى لايبزج هزيمتين خلال أول ثلاث مباريات له في الموسم الجديد من «البوندسليجا»، لكن مينتزلاف قال إن الإدارة لا تشعر بالخوف رغم الأهداف الكبيرة التي تتطلع إليها، كما أنها تثق بقدرات مارش.

وأضاف: «جيسي مارش لديه الكثير من الطاقة الإيجابية، إنه ينعش روح الفريق ويفعل الكثير لتعزيز هذا الشعور».