«النمور» يستعيد «الدوليين» قبل لقاء عجمان



فيصل النقبي (كلباء)



يلتحق البيروفي كارتاجيا، والمجري فارجا، بتدريبات اتحاد كلباء، قبل اللقاء المهم أمام عجمان، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد عودتهما من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022.

ووضع الجهاز الفني لـ «النمور» بقيادة خورخي داسيلفا «خطة بديلة»، في حال عدم مشاركة «الثنائي الدولي»، من خلال الدفع بأحمد النقبي، والهولندي برايان.

وتزايدت فرصة حبيب الفردان لأن يكون ضمن قائمة المباراة، حيث أظهر اللاعب جاهزية واستعداداً بدنياً وذهنياً، بعد التعاقد معه.

وخاض اتحاد كلباء «ودية» قوية استعداداً لاستئناف الدوري، عندما واجه أمام النصر، وانتهت بهدفين سجلهما بينيل مالابا الذي استعاد الحاسة التهديفية قبل لقاء «البرتقالي».