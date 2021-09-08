ديباي مستاء من نفسه رغم «الهاتريك»!

أمستردام (رويترز)



لا يشعر ممفيس ديباي بالرضا عن أدائه، في انتصار هولندا الساحق 6-1 على تركيا، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في أمستردام، رغم أن المهاجم سجل ثلاثية.

وهذه أول مرة يسجل فيها ديباي «27 عاماً» ثلاثة أهداف في مباراة دولية واحدة، لتحقق هولندا انتصارها الثاني في أربعة أيام، وتصل إلى 13 نقطة من ست مباريات.

وقال ديباي: «لعبنا بتراخ في بعض الأحيان، خاصة أنا في بعض الفترات» مضيفاً أنه فقد الكرة في أول ثلاث مناسبات وصلت إليه.

وتابع: «لكن البداية القوية جعلت الأمور سهلة علينا، سجلنا هدفين سريعين، لو لم نفعل ذلك، ما كنا تحملنا هذا التراجع بعدها، يجب أن تواصل دائماً اللعب بقوة طوال المباراة، أنا أتحدث عن نفسي مرة أخرى.

وأضاف: «ربما يعتقد الجميع أن السعادة لا تسعني بسبب الثلاثية، لكني أتوقع دائماً المزيد من نفسي».

وسجل دافي كلاسن الهدف الأول قبل مرور أول دقيقة لهولندا، التي خسرت 4-2 أمام تركيا في إسطنبول في مارس الماضي في بداية التصفيات، قبل أن يضيف ديباي ثلاثية منها ركلة جزاء.

وأحرز جوس تيل الهدف الخامس قبل عشر دقائق من النهاية، واختتم دونيل مالن السداسية في الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل جنكيز أوندر هدف تركيا الوحيد.

وتراجعت تركيا إلى المركز الثالث في المجموعة ولها 11 نقطة، فيما تقدمت النرويج إلى المركز الثاني، متأخرة بفارق الأهداف عن هولندا، عقب انتصارها 5-1 على جبل طارق.

وبدأت هولندا المباراة من حيث انتهت في الفوز الكبير 4-صفر على الجبل الأسود يوم السبت، وتقدمت عبر كلاسن بعد تعاون رائع مع ديباي بعد ركلة البداية.

ومرر كلاسن كرة إلى ديباي ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 17 ثم نفذ لاعب برشلونة ركلة جزاء بنجاح ليجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 38.

وحصل شالار سويونجو مدافع تركيا على إنذار لتسببه في ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، وطُرد المدافع التركي في نهاية الشوط الأول لحصوله على إنذار آخر، وأكمل ديباي ثلاثيته بضربة رأس في الدقيقة 54 ثم أضاف تيل ومالن هدفين آخرين، وجاء هدف تركيا من اللمسة الأخيرة في المباراة.

واستهل المدرب المخضرم لويس فان جال فترته الثالثة مع المنتخب بشكل جيد، إذ تعادل مع النرويج ثم حقق انتصارين كبيرين، ليعود على الطريق الصحيح للتأهل إلى نهائيات كأس العالم مباشرة.