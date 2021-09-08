مدير الفريق «الكرسي الساخن» في «قلعة العميد»!

معتصم عبدالله (دبي)



رحبت جماهير النصر عبر الحساب الرسمي للنادي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بتعيين محمد بن كدفور مديراً للفريق الأول لـ «العميد»، خلفاً لصلاح جلال، بعدما تقدمت الإدارة بالشكر إلى جلال اللاعب السابق في «الأزرق» على فترة عمله مديراً للفريق منذ مارس 2019.

وأصبح منصب مدير الفريق الأول لنادي النصر أشبه بـ «الكرسي الساخن»، في ظل تناوب 5 أسماء خلال فترة لم تتجاوز العقد من 2012 إلى 2021، بداية بمدير الفريق الحالي محمد بن كدفور، والذي استقال من مهمته مديراً للفريق في ديسمبر 2012، وصولاً إلى عودته الحالية، خلفاً لصلاح جلال في سبتمبر 2021.

وبدا من اللافت تناوب ثلاثة أسماء في منصب مدير فريق النصر، في الفترة من أكتوبر 2018، بتولي هاشم عبيد المنصب، مروراً بصلاح جلال الذي جرى إعلانه مديراً للفريق في 25 مارس 2019، انتهاءً بإعلان محمد بن كدفور مديراً للفريق الأول.

وتفصيلاً، تناوبت 5 أسماء على منصب مدير فريق «العميد»، بعدما تولى خالد عبيد المهمة في يناير 2013، بعد استقالة محمد بن كدفور في أواخر ديسمبر 2012، حيث قاد وقتها المدرب الإيطالي والتر زنجا «الأزرق»، واستمرت فترة خالد عبيد التي تعد الأطول نحو 3 سنوات ونصف حتى يونيو 2016.

وقررت شركة النصر لكرة القدم برئاسة حميد الطاير في يونيو 2016، تعيين محمد إبراهيم «الجوهرة» نجم الفريق السابق، في منصب مدير الفريق، خلفاً لخالد عبيد واللاعب السابق علي عباس إدارياً للفريق.

وشهد أكتوبر 2017 إصدار شركة النصر لكرة القدم برئاسة عبدالرحمن أبوالشوارب، قراراً بتوجيه الشكر إلى محمد إبراهيم المدير السابق، وتكليف هاشم عبيد حارس مرمى «العميد» الأسبق بمنصب مدير الفريق الأول، بجانب تكليف صالح سالم لاعب وسط «العميد» الأسبق بمنصب إداري الفريق الأول.

واستمرت فترة عمل هاشم عبيد حتى مارس 2019، حيث جرى الإعلان عن تعيين صلاح جلال اللاعب السابق في منصب مدير الفريق، في تجربة ثانية، بعدما تولى المهمة في المرة الأولى ما بين 2007 و2009.

من جانبه، وصف خالد عبيد مدير فريق «العميد» السابق، أن كثرة التغييرات الإدارية وفي أوقات متقاربة «مضرة» بالنسبة لأي فريق يطمح للمنافسة، وقال: «الكثير من العوامل تتحكم في مصير عمل مدير الفريق، من بينها بالطبع الأداء الشخصي، نتائج الفريق، علاقات العمل مع اللاعبين والإدارة، إضافة طبعاً للقناعات الإدارية والمحسوبيات».

وأوضح: «مجدداً أعيد القول إن إقالة مدير فريق أسهل من إقالة أي موظف، طالما لا توجد عقود ملزمة بالحقوق، وأعتقد أن الأمر بات متكرراً على صعيد عدد كبير من الأندية»، ولفت إلى أن الأخطاء تبقى واردة في أي مجال للعمل، غير أن الاستقرار الإداري والفني يمثل أهم العوامل للمساعدة في تحقيق طموحات البطولات والألقاب.

مديرو «العميد» في العقد الأخير



محمد بن كدفور: يونيو 2010 إلى ديسمبر 2012

خالد عبيد: من يناير 2013 إلى يونيو 2016

محمد إبراهيم: يونيو 2016 إلى أكتوبر 2017

هاشم عبيد: أكتوبر 2017 إلى مارس 2019

صلاح جلال: مارس 2019 إلى سبتمبر 2021

محمد بن كدفور: سبتمبر 2021 وحتى الآن