طباخ إيطالي يكشف سر تألق رونالدو بـ«الخلطة السحرية»

رضا سليم (دبي)



أسرار كثيرة وراء تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، سواء على مستوى الأندية التي لعب لها أو منتخب بلاده ومن هذه الأسرار البرنامج الغذائي لـ «الدون» وهو ما كشفه طباخ إيطالي عمل معه خلال فترة تعاقده مع يوفنتوس.

كشف الإيطالي جورجيو بارون الطاهي السابق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الجديد أسرار النظام الغذائي الخاص خلال الفترة التي قضاها في يوفنتوس وذلك في تصريحاته لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية.

وأكد بارون أن السر في نظام رونالدو الغذائي لا يكمن في الأطعمة باهظة الثمن وإنما في كونها صحية وقال: كنت أحضر له الأطعمة العضوية والأسماك والدجاج ولحم العجل والبيض والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني.

وأشار بارون إلى أن رونالدو كان يفضل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين مع تقليل السكريات والدهون والكربوهيدرات إلى الحد الأدنى، كما أنه يحب المأكولات البحرية مثل القريدس والأخطبوط والحبوب الكاملة والسلطات، وتناول زيت جوز الهند في الوجبات، لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية.

وأوضح الطاهي الإيطالي أن نظام رونالدو الغذائي كان مقترناً بتدريب شاق، ويحرص أيضاً على تناول الطعام في وقت مبكر من المساء.

وحطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخراً عدة أرقام تاريخية على المستوى الدولي وعلى مستوى الأندية منذ عام 2014 بحسب موقع «ترانسفير ماركت» الذي نشر إنفوجرافيك يوضح الأرقام التاريخية الخمسة التي أنهى رونالدو سيطرة لاعبين آخرين عليها لسنوات طويلة.

وحقق «الدون» لقب الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد برصيد 450 هدفاً، بعد أن كسر رقم راؤول جونزاليز برصيد 323 هدفاً، وكما حطم «الدون» رقم الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفاً، متفوقا أيضاً على راؤول برصيد 71 هدفاً، والذي كان في الصدارة حتى عام 2014.