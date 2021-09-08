«الرجل الحديدي» يتطلع لتوقيت جديد



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

غادر أمس منتخب شرطة أبوظبي للرجل الحديدي إلى ولاية يوتا الأمريكية للمشاركة في بطولة العالم (آيرون مان)، التي تقام 18 سبتمبر الحالي، بمدينة سانت جورج، ويشارك فيها 5600 لاعباً ولاعبة، ينافسون في السباحة لمسافة 1.9 كلم في بحيرة يوتا، وتسلق مسافة 90 كلم بالدرجات الهوائية، والجري لـ21 كلم (صعود ونزول المرتفعات بالدراجات).

ويقود بعثة المنتخب أحمد الجهوري مدير فرع المنتخبات في شرطة ابوظبي، بجانب اللاعبين ساري عبد الله الحمادي (قائد المنتخب) ونايف حسن المرزوقي وعبد الله محمد اللقيطي. وتأتي مشاركة الثلاثي في بعد تأهلهم لبطولة العالم عبر البطولات الخليجية حيث حل الحمادي أولا في عمان والمرزوقي ثانيا في دبي واللقيطي ثالثا في البحرين، ويسعون إلى الوصول إلى أفضل توقيت (4:40 ساعة) خلال مشاركتهم، بحسب ساري الحمادي قائد الفريق الذي أكد أن طموحاتهم أيضا المنافسة في الفئة العمرية (30 - 35 عاماً).

وقال: تحضيراتنا جيدة وقد استمرت بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية في السباحة وركوب الدراجات والجري حابين 17 إلى 19 ساعة أسبوعياً وبدون توقف، وأعتقد أننا في حالة ممتازة وجاهزين للمشاركة في بطولة العالم وتحقيق نجاحات فيها. وأضاف: منتخب شرطة أبوظبي يجد دعماً واهتماماً من معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، الذي نشكره على هذه الرعاية الكبيرة التي يقدمها للمنتخب كما نشكر اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي على اهتمامهم بالمنتخب.

وأكد ساري أن التواجد في بطولة العالم لن يكون من أجل المشاركة فقط، بل لترجمة الجهد الكبير الذي بذل مع المنتخب خلال الفترة الماضية من خلال النتائج، معرباً عن ثقته في نفسه وزميليه بأن يكونوا على الوعد، وأن يعودوا والمنتخب بين الـ10 الكبار في العالم.

من جهته قال أحمد الجهوري رئيس البعثة: كل الترتيبات مكتملة والمنتخب في أفضل حال، وثقتنا كبيرة في أن يحقق الأهداف المرجوة من هذه المشاركة المهمة، وبطولة العالم هي الحدث الأكبر بالنسبة للمنافسين، كما أنها تمثل نسخة قوية وحافلة بالتحديات الكبيرة على صعيد السباحة والدراجات الهوائية والجري، ومنتخبنا أكمل تحضيراته بشكل جيد وهو جاز لخوض هذا التحدي العالمي وتحقيق أرقام جديدة، فضلاً عن تحسين موقعه عالمياً، والمنافسة في فئته العمرية، وأضاف: مغادرة المنتخب قبل 10 أيام من البطولة تأتي للتكيف وإجراء المزيد من التحضير، حتى يكون المنتخب في قمة الجاهزية للبطولة.