«ذا ريفنانت» يستهدف وايلدنستين وكوين إليزابيث على الرادار

أبوظبي (الاتحاد)

تسعى مهرة السنتين «فلير ديريس» لجودلفين مواصلة البداية الواعدة لسيرتها عندما تنافس على مسافة الميل للمرة الأولى بسباق بري دومال للفئة الثالثة في مضمار لونج شام، بفرنسا عصر الغد، وتطور أداء ابنة «شمردل» عقب كل واحدة من مشاركاتها الثلاث على مسافة 1400 متر تحت إشراف اندريه فاير، وكان آخرها عندما أظهرت قدرات تحملية قوية لتخسر بفارق عنق في بري كالفادوس للفئة الثانية في دوفيل.

وسيتولى ميكايل برزلونا قيادة مهرة الإنتاج المحلي التي حلت المركز الرابع بتجربتها الأولى في شانتيه يوليو قبل أن تفوز ببراعة في كومبيان في وقت لاحق من نفس الشهر. وفي ذات الحفل، تنافس «رين باند» ابنة «مداليا دورو» للمرة الثالثة على التوالي على مستوى ليستد بإشراف هنري اليكس بانتال، وعلى مسافة أطول قدرها ميل وثلاثة أرباع الميل في بري جوبير.

من ناحية أخرى يستهدف الجواد «ذا ريفنانت» لإسطبلات الأصايل الإماراتية في فرنسا، تحقيق الفوز الثالث بسباق بري دانيال وايلدنستين الفرنسي، في حين أن الدفاع عن لقب سباق كوين إليزابيث الثانية ستيكس في اسكوت على الرادار.

وكان المدرب فرانسيس هنري جرافارد قد سجل جواده في سباق الجائزة الكبرى للفئة الثالثة كوينسي في دوفيل الأحد، لكن من غير المرجح أن تكون الظروف مناسبة لمتخصص الأرضية الناعمة، ولن يشارك في السباق.

وخاض الجواد البالغ من العمر ست سنوات السباقات مرتين هذا الموسم، حيث احتل المركزين الثالث والرابع في سباق الفئة الثالثة بري إدموند بلان، وسباق الفئة الثانية بري بريكس دو موغويت على التوالي. والمشاركة في سباق دانيال ويلدنستاين في باريس لونج شامب هو التالي على أجندة السباقات، وهو سباق فاز به «ذا ريفنانت» بفارق بأربعة أطوال ونصف في عام 2019، وقبل أن يتابعه بفوز ثان بفارق طول وربع العام الماضي.

وهناك فرصة لتحقيق فوز ثالث في الأفق مع حلول اليوم الأول من مهرجان قوس النصر الفرنسي 2 أكتوبر، وهو إنجاز من شأنه أن يجعل «ذا ريفنانت» الحصان الأكثر نجاحاً في تاريخ السباق البالغ 139 عاماً. وأنهى «ذا ريفنانت» الموسمين السابقين له بجولة في كوين إليزابيث ستيكس، حيث احتل المركز الثاني بعد «كنج اوف شينج» في عام 2019، ثم انتقل إلى الأفضل عندما فاز بالسباق بفارق رأس في عام 2020.