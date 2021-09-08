مدفيديف.. «المربع الثالث»



نيويورك (أ ف ب)

تأهل الروسي دانيال مدفيديف المصنف ثانياً إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، للموسم الثالث توالياً، بوضعه حداً لمغامرة الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب، ليلاقي في نصف النهائي الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، فيما واصلت الكندية ليلى فيرنانديس حلمها بإقصاء الأوكرانية إيلينا سفيتولينا على ملاعب فلاشينج ميدوز.

وبدا مدفيديف في طريق لفوز سهل على الهولندي ابن الـ25 عاماً المصنف 117 عالمياً، بعدما حسمه المجموعتين الأوليين من دون مقاومة، لكنه عانى بعدها وخسر الثالثة قبل أن يحسم الأمور لمصلحته في الرابعة، لتنتهي المباراة 6-3، 6-صفر، 4-6، و7-5.

وبعد انتهاء مشواره عند الدورين الأول والثالث في مشاركتيه الأوليين في البطولة الأميركية عامي 2017 و2018، نجح مدفيديف في الوصول الى دور الأربعة للمرة الثالثة توالياً على أمل الذهاب هذه المرة حتى النهاية والفوز بلقبه الكبير الأول.

في 2019، وصل ابن الـ25 عاماً حتى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام الإسباني رافايل نادال، فيما انتهى مشواره الموسم الماضي عند دور الأربعة بخروجه على يد النمساوي دومينيك تيم الذي توج لاحقاً باللقب على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، لكنه يغيب عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة.

وقال مدفيديف «في نصف النهائي مجدداً، أريد أن أحقق نتيجة أفضل من المرتين السابقتين، والذهاب هذه الخطوة الإضافية الى الأمام «الفوز باللقب»، والتي هي الأصعب في الواقع».

وعن مباراة نصف النهائي، قال «اللعب ضد فيليكس أو كارلوس، فأعتقد أنه أمر رائع من أجل التنس، أمر مذهل».

وفرض مدفيديف إيقاعه تماماً في مستهل المباراة وضرب باكراً بانتزاعه الشوط الأول، على إرسال منافسه الهولندي، ثم كرر الأمر في الشوط الخامس ليتقدم 4-1، لكن الأخير رفض الاستسلام، وقلص الفارق 3-5 على إرسال الروسي، لكنه عاد وتنازل عن إرساله في الشوط التاسع، ليكون الحسم لمصلحة المصنف ثانياً 6-3 في قرابة 35 دقيقة.

وكشر مدفيديف عن أنيابه في المجموعة الثانية، وكسر إرسال منافسه مرتين في الشوطين الثاني والرابع، ما سمح له بالتقدم 5-صفر، قبل أن يحسمها نظيفة 6-صفر على إرسال الهولندي.

لكن أداء الروسي تراجع في المجموعة الثالثة، ما سمح لفان دي زاندشولب بالعودة الى أجواء والتقدم 4-2، بعدما انتزع الشوط الخامس على إرسال منافسه، ما مكنه في النهاية من حسمها 6-4.

وقبل هذه المجموعة، لم يخسر الروسي الذي وصل بداية الموسم الحالي الى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثم الى ربع نهائي رولان جاروس، حيث خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، أي مجموعة في المباريات التي خاضها في النسخة الحالية من البطولة الأميركية.

وبدا الهولندي لاعباً مختلفاً أيضاً في المجموعة الرابعة، إذ رد على مدفيديف الشوط بالشوط وحتى عندما حصل الأخير على فرصة حسم اللقاء في الشوط العاشر على إرسال منافسه، حافظ فان دي زاندشولب على رباطة جأشه وأنقذ الموقف، مدركاً التعادل 5-5، لكنه عاد وتنازل عن إرساله في الشوط الحادي عشر، ما سمح للروسي بحسم المجموعة 7-5 واللقاء في ساعتين و22 دقيقة.

وبتخلصه من فان دي زاندشولب الذي بات ثالث لاعب فقط يصل الى ربع النهائي، بعد خوضه التصفيات في البطولة الأميركية، إلى جانب الفرنسي نيكولا إسكودي عام 1999 واللوكسمبورغي جيل مولر عام 2008، سيخوض مدفيديف دور الأربعة للمرة الرابعة في «الجراند سلام».

وللوصول إلى النهائي، على مدفيديف الآن تخطي أوجيه ألياسيم الذي أقصى الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز ابن الـ18 عاماً الذي أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من ثمن النهائي، وفاز عليه بمجموعة قبل أن ينسحب الإسباني في الثانية بسبب إصابة في العضلة المقربة اليمنى.

ولدى السيدات، فاجأت المراهقة الكندية ليلى فيرنانديس الأوكرانية المصنفة خامسة عالمياً إيلينا سفيتولينا بفوزها عليها 6-3، 3-6، و7-6.

ومنذ هزمت حاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا في الدور الثالث، ثم الألمانية أنجليك كيربر في ثمن النهائي، واصلت الكندية «المصنفة 73» إكمال حلمها في البطولة.

وهذا ما نصحها به هذا أيضاً ما نصحها بها مدربها «اليوم، قال لي «قاتلي على كل نقطة، هذا أول ربع نهائي لك في بطولة كبرى، لا تجعليه آخر مباراة لك هنا، قاتلي من أجل حلمك».

وستواجه فيرنانديس في نصف النهائي البيلاروسية المرشحة للقب أرينا سابالينكا «الثانية»، التي فازت 6-1 و6-4 على التشيكية باربورا كريتشيكوفا «المصنفة التاسعة».