إقبال كبير على تذاكر «يو إف سي» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

تشهد بطولة يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا إقبالاً كبيراً على شراء تذاكرها من جمهور رياضات الفنون القتالية المختلطة لمشاهدة النزالين المرتقبين على لقب بطولة العالم مباشرة يوم السبت 30 أكتوبر في حلبة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك مع عودة بطولات يو إف سي إلى العاصمة ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.ويتوافد جمهور يو إف سي لشراء التذاكر قبل نفاذها لمتابعة البولندي يان بلاهوفيتش، بطل يو إف سي في وزن خفيف الثقيل، يدافع عن لقبه للمرة الثانية أمام المصنف الأول جلوفر تيكسيرا، ونجح بلاهوفيتش في بناء قاعدة جماهيرية واسعة في العاصمة عندما فاز على دومينيك ريس العام الماضي في أبوظبي خلال منافسات العودة إلى جزيرة النزال، ليُصبح أول بولندي يحرز أحد ألقاب يو إف سي.

ويجري نزال بلاهوفيتش وتيكسيرا عقب النزال الرئيسي الشريك بين الجامين ستيرلينج، بطل يو إف سي لوزن بانتام، الذي يدافع عن لقبه أمام منافسه بيتر يان، حامل اللقب السابق والمصنّف الأول.

ويستطيع الجمهور اغتنام فرصة الاستمتاع بحماس وإثارة بطولات يو إف سي الحية في حلبة الاتحاد أرينا من خلال شراء التذاكر المتوفرة عبر: Ticketmaster.ae وetihadarena.ae، حيث يمكن للفرد الواحد شراء حتى 6 تذاكر بحد أقصى.

وتشكل بطولة يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا الفعالية الرئيسية ضمن أسبوع أبوظبي للتحدّي الذي يتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية في عدّة مواقع في مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية، بما في ذلك فعاليات المشجعين وعروض اللياقة البدنية، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.