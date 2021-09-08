مولر: «الضامة» ليست خطيرة

ميونيخ (د ب أ)



أعرب توماس مولر نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن يعود بقوة للمشاركة مع فريقه بعد التعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وأوضح مولر «31 عاماً» في تصريحات نشرتها صحيفة «شبورت بيلد» الألمانية «نراقب الإصابة وتطور عملية التعافي من يوم لآخر، لا يبدو الأمر خطيرا، بشكل أساسي إنني بحال معنوية جيدة».

وحرمت الإصابة مولر من المشاركة مع المنتخب الألماني «المانشافت» خلال الجولة الدولية الحالية والتي تضمنت ثلاث مباريات للفريق بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، وآخرها المباراة المرتقبة أمام مضيفه الآيسلندي.

ولم يحسم مولر الأمر بشأن إمكانية مشاركته مع البايرن خلال المباراة المرتقبة أمام الفريقين يوم السبت المقبل بالدوري الألماني «البوندسليجا».

وأعرب مولر عن ثفته بأن زميله الألماني الدولي ليروى ساني يستطيع تطوير مستواه بشكل هائل في صفوف البايرن، وقال مولر: «ليروى يساعد الفريق بشكل هائل من خلال مهاراته، ليفعل هذا، يحتاج ساني إلى ثقة تامة وتحفيز كبير».