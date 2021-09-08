فريق أبوظبي يبدأ رحلة مونديال الفورمولا-1 من إيطاليا



أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وبمتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تغادر غدا بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة للمشاركة في أولى جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 التي ستقام في مدينة سان نازارو الإيطالية يومي السبت والأحد المقبلين.

وتعود البطولة مجددا بعد انقطاع دام قرابة السنتين بسبب جائحة كورونا، ومع عودة البطولة من المتوقع مشاركة وحضور 20 زورقاً في جولة الإفتتاح التي قد تكون بدأت متأخرة هذا الموسم، لا سيما وأن البطولة كانت تبدأ كل موسم في شهر مارس أو أبريل على أكثر تقدير، ولذلك فمن الوارد جدا أن تقام البطولة خلال هذا الموسم لثلاث أو أربع جولات على أقصى تقدير وسط إجراءات احترازية وبروتوكول السلامة الخاص بالتصدي للجائحة.

ويغادر الفريق وهوحامل لقب البطولة أيضا في آخر ثلاثة مواسم بآمال كبيرة في أن يتفوق هذا الموسم والحفاظ على اللقب لموسم 2021 كي يظفر مجددا بإنجاز رياضي جديد، ويترأس البعثة سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وسط مشاركة المتسابقين ثاني القمزي وشون تورنتي بالإضافة للراديو مان جمعة القبيسي وناصر الظاهري، ويقود الأبطال المدرب الأسطورة جيدو كابليني صاحب أشهر سجل انجازات في منافسات زوارق الفورمولا-1.

تبدأ أحداث المنافسة الجمعة مع اليوم الافتتاحي عبر التسجيل الرسمي والفحص الفني للزوارق والمحركات والمراسم المختلفة بالإضافة لانطلاق تجارب حرة اختيارية للزوارق، فيما ينطلق السبت سباق أفضل زمن، ثم السباق الرئيس للجولة يوم الأحد وختام هذه الجولة.

تأتي استضافة سان نازارو للبطولة لتسجل مصالحة مع بطولات زوارق الفورمولا-1 خاصة وأنها جاءت بعد غياب عن إيطاليا لمدة 14 موسماً، حيث إن آخر جولة أقيمت في إيطاليا كانت في بحيرة كومو موسم 2006.

من جهته أكد سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق الأهمية الكبيرة التي يوليها الفريق والنادي لأولى جولات البطولة، حيث إنها بداية الموسم المتأخر وأيضا بداية الدفاع عن اللقب العالمي، وأوضح أن الخطة التدريبية التي اتخذها الفريق في الأشهر الماضية كانت جيدة في طريق الاستعداد للبطولة وتوجه بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي للمتابعة الدائمة لمسيرة الفريق الرياضية، والوقوف على المشاركة الدولية في كل المحافل والمناسبات.