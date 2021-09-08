فتح باب التسجيل لـ «ترايثلون ياس» والانطلاقة 15 أكتوبر



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت حلبة مرسى ياس عن فتح باب التسجيل أمام هواة الفعاليات الرياضية وسباقات الترايثلون من مختلف مستويات اللياقة البدنية، للمشاركة في نسخة العام الحالي من ترايثلون ياس المقدم من أدنوك، الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس يوم الجمعة 15 أكتوبر.ويستقبل المنظمون طلبات التسجيل ابتداءً من اليوم وحتي الثلاثاء 12 أكتوبر، كما يفتح الحدث الباب لاستقبال الحضور والراغبين بتشجيع أصدقائهم وأفراد عائلتهم مجاناً، ويتعين على الحضور إبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن لدخول موقع الحدث. ويعد سباق الترايثلون المجتمعي السنوي من أهم الأحداث لدى هواة هذا النوع من السباقات، وكان من المقرر إقامته فبراير الماضي، والآن مع تأكيد الموعد الجديد للحدث، يمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل وحجز موقعهم على خط الانطلاق، والاستفادة من خصم التسجيل المبكر الذي يسري لغاية 15 سبتمبر، ويوفر خصماً تبلغ نسبته 10 بالمائة على رسوم التسجيل. أما المشاركون الذين بادروا بالتسجيل لخوض غمار الحدث في موعده المحدد سابقاً في شهر فبراير، فقد تم حجز موقعهم آلياً للمشاركة في الحدث في موعده الجديد.

ويستهدف ترايثلون ياس المقدم بنسخته 11 في هذا العام المتسابقين الهواة والمحترفين من مختلف أنحاء الدولة والمنطقة والعالم، لخوض غمار منافساته واختبار قدراتهم ولياقتهم البدنية خلال مراحله المكونة من السباحة والجري وركوب الدراجات الهوائية.

ويمكن لهواة سباقات الترايثلون من مختلف مستويات اللياقة البدنية، سواء من المبتدئين أو المتسابقين أصحاب الخبرة السابقة، خوض مراحل السباق ضمن إحدى فئات سبرينت أو سوبر سبرينت أو الفئة الأولمبية، كما يمكن للراغبين المشاركة ضمن فرق في فئتي التتابع السبرينت والأولمبية. كما يقدم المنظمون الفرصة للصغار من عمر 12 إلى 16 عاماً، لأن يشاركوا في فئة مخصصة لهم تشجيعاً لهم على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، ويتكون ترايثلون الصغار من مرحلة سباحة لمسافة 200 متر، وتليها ركوب الدراجة الهوائية لمسافة 9.9 كيلومتر، ثم الجري لمسافة 2.5 كيلومتر. وحقق ترايثلون ياس في نسخته لعام 2020 نجاحاً كبيراً، وشهد أكبر مشاركة للمتسابقين الإماراتيين في مسيرة الحدث، بالإضافة إلى أكبر مشاركة للمتسابقين الصغار.

ويقام الحدث برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، والإسعاف الوطني، ويتميز بأجوائه العائلية الكرنفالية الحافلة بالمتعة، متيحاً الفرصة لجميع أفراد المجتمع من مختلف مستويات اللياقة البدنية لاختبار قدراتهم وإمكاناتهم وتحقيق أهدافهم الشخصية في مجال الرياضة. وتنطلق أولى فعاليات الحدث عند الساعة 6:30 صباحاً، كما يشهد اليوم فترة استراحة ما بين الحصة الصباحية والحصة المسائية تخفيفاً عن المشاركين من أثر ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الظهيرة. فيما يمكن للمشاركين استلام رزمة السباق يوم الثلاثاء 12 أكتوبر ما بين الساعة 6 و9 مساءً، خلال فعالية تدرب في ياس.