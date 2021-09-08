الشارقة والجزيرة.. سباق «سوبر اليد»

رضا سليم (دبي)

تستضيف صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في السابعة مساء الغد مباراة كأس السوبر لكرة اليد التي تجمع بين الشارقة بطل الدوري في الموسم الماضي والجزيرة وصيف كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث فاز الملك الشرقاوي بالبطولتين، وتم تصعيد فخر أبوظبي كونه وصيف الكأس الأغلى، ويتأهل الفائز بكأس السوبر إلى مباراة السوبر الإماراتي البحريني في نسختها التي تحدد لها مبدئياً 25 سبتمبر الجاري.

والمثير أن كلا الفريقين كان له نصيب في الفوز بالبطولة، حيث حصل الجزيرة على لقب بطل أول نسخة 2016-2017، فيما فاز الشارقة بـ 3 نسخ متتالية مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020 ولم تقام نسخة العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ويبحث كلا الفريقين عن مجد جديد بالفوز في البطولة ليستهل مشوار الموسم الجديد بتحفيز كبير للاعبين من أجل البطولة الأهم وهي الدوري.

ويتعامل كلا المدربين بطريقة الأوراق المكشوفة، خاصة أن معظم أوراق الفريقين معروفة سواء كون الفرق لعبت الجولة الأولى في الدوري، أو من خلال استمرار اللاعبين من الموسم الماضي. ويدخل المصري هاني الفخراني مدرب الشارقة بتشكيلة معروفة، ويعتمد على مجموعة من اللاعبين المواطنين الذين نجحوا خلال المواسم الماضية في السيطرة على بطولات الرجال كما سبق لهم الفوز ببطولات المراحل السنية، ويظهر معهم الحارس الدولي محمد إسماعيل ومعه خالد سعيد بجانب أحمد هلال وإبراهيم القرص وفراس محمد وطارق شاهين وأحمد إسماعيل وأحمد عبدالله ورحمة غالب وأحمد بدر بجانب المقيم المصري محمود فايز، ويظهر في الكادر للمرة الأولى المحترف التونسي مصباح الصانعي والجزائري زهير نايم.

فيما يعتمد التونسي وليد بن عمر مدرب الجزيرة على مجموعة من اللاعبين، إلا أن يعتمد على الوجوه الجديدة التي تظهر لأول مرة، من أجل دعم الفريق أبرزهم المحترف الفرنسي ليو انتوين رناود والكرواتي فيليب جوريسيك الذي تم تسجيله في فئة اللاعب المقيم، بالإضافة إلى الحارس الدولي أحمد حسن وخميس جمعة وعبدالحميد الجنيبي ومحمد حسين وسعود سليمان وصالح نصيب وصالح مبارك وسلطان محمد ومحمد سليمان وسعد طارش وصالح جمعة وصالح بشير وسالم صالح، ونجح كلا الفريقين في الفوز بالجولة الأولى، حيث تغلب الشارقة على شباب الأهلي 25-23 في مباراة الكلاسيكو، وفاز الجزيرة على دبا الحصن 25-17.