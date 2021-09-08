«عرب أفريقيا» على «الطريق الصحيح»

علي معالي (دبي)

تصدرت أغلب المنتخبات العربية مجموعاتها في تصفيات قارة أفريقيا إلى نهائيات «مونديال 2022»، بعد نهاية الجولة الثانية، حيث تأتي في ريادة 4 مجموعات لسباق «القارة السمراء».

في المجموعة الأولى، نجح الجزائر في التربع على القمة، وله 4 نقاط، رغم التعادل مع بوركينا فاسو 1-1 في الجولة الثانية، وحقق الفريق الفوز في المباراة الأولى على جيبوتي، ويتقدم «محاربي الصحراء» بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو.

وفي المجموعة الثانية، سجل منتخب تونس «العلامة الكاملة»، وله 6 نقاط، بعد فوزه الثاني على زامبيا 2- 0، وشهدت الجولة الأولى تفوق «نسور قرطاج» على غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة.

وفي المجموعة الرابعة، فرض منتخب ليبيا هيمنته على القمة بـ «العلامة الكاملة» أيضاً، وله 6 نقاط، بعد الفوز على أنجولا بهدف، وبفارق نقطتين عن منتخب مصر الذي حل ثانياً «4 نقاط»، وستكون المواجهة بينهما في الجولة الثالثة مصيرية في سباق الصدارة.

وفي المجموعة التاسعة، ما زالت الفرصة سانحة أمام المغرب، رغم احتلاله المركز الثاني، برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة فقط، خلف غينيا بيساو «4 نقاط»، في حين تتراجع فرص السودان بعد خسارته الثانية ليصبح رصيده «صفر» من النقاط.

الجولة الثالثة المقبلة، ربما تكون حاسمة بدرجة كبيرة بالنسبة للمنتخبات العربية، حيث يلتقي مصر مع ليبيا يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، وتقام المباراة الأولى بالقاهرة والثانية في ليبيا.

يعتبر منتخب الجزائر صاحب أكبر انتصار حتى الآن في التصفيات، بالأهداف الثمانية التي هز بها شباك جيبوتي في الجولة الأولى، والمواجهة المقبلة ذهاباً وإياباً مع النيجر «3 نقاط» مهمة في مسيرة الفريق إلى النهائيات.

سيكون منتخب تونس أمام اختبار سهل نسبيا أمام موريتانيا «صفر من النقاط»، في حين يلتقي المغرب مع غينيا بيساو صاحب الصدارة بـ 4 نقاط.

لا بديل أمام «صقور الجديان» إلا الفوز عندما يستضيف غينيا «نقطة»، إذا كان يتمسك بـ «بصيص الأمل» في مزاحمة الكبار، في أجل تحقيق حُلم الجماهير السودانية.