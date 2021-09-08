جريزمان: أعدكم بالمزيد إذا كانت كذلك!



أنور إبراهيم (القاهرة)

صالح منتخب فرنسا جماهيره بعد صيام عن الفوز خمس مباريات متتالية أنهاها جميعها بالتعادل، منها 3 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ومباراتان في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020».

ونجح «الديوك» في تخطي عقبة منتخب فنلندا، في الجولة السادسة للمجموعة الرابعة في تصفيات «مونديال 2022»، بهدفين جميلين سجلهما أنطوان جريزمان نجم المباراة الأول في الدقيقتين 25 و53، ليتخطى بهما سلفه ميشيل بلاتيني الذي كان يحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي برصيد 41 هدفاً، إذ عادل جريزمان رقمه ثم تخطاه ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للمنتخب برصيد 42 هدفاً، ولايتقدم عليه سوى تيري هنري (51هدفاً ) وأوليفييه جيرو (46هدفاً).

إمتلأ ستاد «جروباما» بمدينة ليون بأكثرمن أربعين ألف متفرج جاءوا لتشجيع منتخبهم على أمل الخروج من أزمته التي شهدت خمس تعادلات متتالية، وكان الديوك عند حسن الظن فصاحوا بأعلى صوت، وحققوا فوزاً مستحقاً أسعد الجماهير، وبعث الطمأنينة في قلب ديدييه ديشامب المدير الفني على أداء لاعبيه الأساسيين والبدلاء، وتلاشت حالة عدم الثقة والغيوم التي إلتصقت بالمنتخب خلال الفترة الماضية.

لم يتأثرالمنتخب بغياب عدد من نجومه الأساسيين مثل نجولو كانتي وكيليان مبابي وبنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز بسبب الإصابات، وبدا التفاهم واضحاً بين اللاعبين وترابطت خطوط المنتخب بصورة حرمت الفنلنديين من تسجيل أي هدف، وإن كان حكم المباراة والفار ظلما الفريق الضيف بعدم احتساب ركلة جزاء ضد هوجو لوريس حارس مرمى فرنسا لعرقلته مهاجم فنلندا.

وبهذا الفوز الثمين، واصل منتخب الديوك تصدره مجموعته في التصفيات برصيد 12نقطة، بينما تجمد رصيد فنلندا عند 5 نقاط في المركزالرابع.

واستحق جريزمان لقب رجل المباراة بعد أدائه الرائع الذي انعكس على تشجيع الجماهيرله عند استبداله قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، وعندما سأله مراسل القناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي عما إذا كان يعتقد أن تلك أفضل مباراة له مع المنتخب، قال جريزمان: إذا كانت كذلك فأعدكم بإن هناك المزيد.. أنا سعيد بمستوى أداء الفريق كمجموعة.. كنا مصممين على تحقيق الفوز، وقدمنا كل ما نستطيع وكانت روح اللاعبين في عنان السماء.

ورداً على سؤال آخر يتعلق برأيه فيما تغيربالنسبة للمنتخب، قال: هذا كلام يجيب عليه المدرب.. ومع ذلك أعتقد أننا وجدنا الأسلوب المناسب لمواجهة هذا الفريق حيث لعبنا بطريقة 3-5-2 أو بالأحرى 3-4-3، بثلاثي قلب دفاع «كيمبيمبي، فاران، زوما » وظهيرين جناحين «ليو دوبوا، ثيو هيرنانديز» ولاعبي ارتكاز «رابيو وبوجبا» وثلاثي هجومي «جريزمان، بنزيمة، مارسيال». ونجح المدرب في تحفيزنا، كما أننا تعاهدنا كلاعبين على تحقيق الفوز، لاستعادة ثقة الجماهير، وعلينا أن نحافظ على هذه الروح.

وبسؤاله تخطيه رقم بلاتيني ليصبح ثالث هداف لمنتخب فرنسا، قال جريزمان: فخورجداً بهذا الإنجاز.. وأنا أحاول منذ عام 2014 تاريخ انضمامي للمنتخب أن أقدم أفضل ماعندي، سواء بتسجيل الأهداف أو بقيامي بواجباتي الدفاعية والهجومية على أكمل وجه.