«الدون».. ما أحلى الرجوع إلى البدايات!



أنور إبراهيم (القاهرة)

ما أحلى الرجوع إلى البدايات!، وما أجمل الحنين إلى الماضي!.. هكذا كان احتفال حساب مانشستر يونايتد على «تويتر» بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لبيته القديم الذي أمضى فيه أجمل 6 سنوات في شبابه وقاد الشياطين الحمر إلى العديد من الألقاب والبطولات.

وشارك رونالدو في أول تدريب له في كارينجتون مركز تدريب يونايتد، وكتب النادي على تويتر: تدريبات اليوم تجعلنا نشعر بقليل من الحنين إلى الماضي.. تلك هى الحصة التدريبية الأولى لرونالدو في مروره الثاني على قلعة أولد ترافورد.

ومن جانبه، أعلن الموقع الرسمي للنادي في بيان رسمي أن رونالدو كان متشوقاً لخوض التدريبات مع زملائه، وبدا واضحاً إنه يستمتع بما يفعله وأكد البيان حرص رونالدو الشديد على العودة سريعاً إلى إنجلترا من أجل اللحاق بتدريبات الفريق قبل مباراة نيوكاسل في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ليبدأ بذلك الفصل الأخير من مغامرته الكروية الناجحة مع يونايتد، بعد غياب 12عاماً قضى منها 9 سنوات في ريال مدريد الإسباني، و3 سنوات في يوفينتوس الإيطالي، ليعود أخيراً إلى بيته القديم قبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي، حيث استكمل وكيله خورخي مينديز كل تفاصيل عقده، وكان رونالدو إنضم إلى منتخب البرتغال للمشاركة في مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، وقاد منتخب بلاده للفوز على منتخب جمهورية أيرلندا 2-1، سجلهما في الدقيقة 89، والدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في نهاية المباراة، ليحطم بذلك الرقم القياسي للهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية، والمسجل باسم الإيراني على دائي (109 أهداف) إذ رفع رونالدو رصيده إلى 111هدفاً.

وغادر الدون معسكرالمنتخب بعد تلقيه الإنذارالثاني في مباراة أيرلندا، مايحرمه من المشاركة في المباراة التالية، وسمح له فيرناند سانتوس المديرالفني بالمغادرة، ليعود إلى إنجلترا ويجتاز فترة الحجرالصحي يجتاز بنجاح، وإتجه بعدها مباشرة إلى مركز التدريب للمشاركة في تدريبات الفريق على أمل اللحاق بمباراة نيوكاسل السبت القادم.