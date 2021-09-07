السعودية.. «دربك أخضر»

الرياض (أ ف ب)



انتزع المنتخب السعودي ثلاث نقاط ثمينة، عزز من خلالها موقعه في المجموعة الثانية، لتصفيات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات مونديال 2022، إثر فوزه على مضيفه المنتخب العُماني 1 - صفر على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط ضمن منافسات الجولة الثانية، وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، خلف المنتخب الأسترالي الذي يملك الرصيد نفسه، ويتقدم عليه بفارق الأهداف، فيما بقي المنتخب العُماني على رصيده السابق 3 نقاط متساوياً مع منتخب اليابان، ومنتخبا الصين وفيتنام في المركزين الأخيرين دون نقاط.

وسيطر الحذر على مجريات الشوط الأول الذي انحصر خلاله الأداء في وسط الملعب وشهد ندرة في الفرص الخطرة على المرميين، قبل أن يبادر «الأخضر» بالهجوم، عندما صوب سالم الدوسري كرة قوية اعتلت العارضة في الدقيقة 25.

وأهدر المنتخب العُماني فرصة سهلة إثر هجمة مرتدة سريعة لم يحسن هجومه التعامل معها لتفقد خطورتها في الدقيقة 28».

ومن هجمة منسقة نجح «الأخضر»، في أخذ الأسبقية عندما مرر فهد المولد كرة بالكعب لزميله صالح الشهري الذي صوبها قوية على يسار فايز الرشيدي في الدقيقة 42.

ومع انطلاقة الشوط الثاني كاد المنتخب العُماني أن يعدل النتيجة لولا تألق محمد العويس الذي تصدى لرأسية خالد الهاجري قبل أن يتدخل الدفاع وينهي خطورتها في الدقيقة 50.

ولاحت فرصة لـ «الأخضر» لتعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، لكن رأسية صالح الشهري مرت بجوار القائم في الدقيقة 57».

وتهيأت فرصة أخرى لـ «الأخضر»، ولكن رأسية عبدالإله العمري مرت بمحاذاة القائم في الدقيقة 72.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع كاد المنتخب العُماني أن يعادل النتيجة، لولا براعة العويس الذي تصدى لكرة صالح اليحيائي القوية، ثم تصدى لكرة مماثلة بقبضته قبل أن تصل للمهاجم العُماني الذي أطاح بالكرة فوق العارضة مضيعاً هدفاً محققاً على منتخب بلاده.