قمة الشارقة والوحدة «الآسيوية» 14 سبتمبر

معتز الشامي (دبي)

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، حيث تقام يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، واعتمد الاتحاد القاري موعد مواجهة الشارقة والوحدة لتقام في التاسعة مساء يوم 14 سبتمبر على ملعب نادي الشارقة، وينتهي الدور من مباراة واحدة، ليتأهل الفائز مباشرة إلى ربع نهائي البطولة.

من ناحية أخرى، أرسل الوحدة قائمته الآسيوية، وضمت «الرباعي الأجنبي»، السوري عمر خربين، والبرازيلي جواو بيدرو، والكوري الجنوبي لي ميونج والإسباني خوسيه أنخيل، بينما غاب عنها البرازيلي لوكاس بيمنتا الذي كان أساسياً منذ بداية البطولة، بجانب مواطنه ليوناردو دا سلفا الذي يتواجد في العاصمة أبوظبي، للتعاقد مع «العنابي».