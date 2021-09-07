اتفاقية شراكة بين «أبوظبي للدراجات» وشركة إمكان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للدراجات عن توقيع شراكته مع شركة إمكان للتطوير العقاري وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب لرعاية الفعاليات التي سينظمها النادي، كما تدعم الشركة الفريق في تشجيع ممارسة رياضة ركوب الدراجات بأبوظبي. ووقع عقد الشراكة من قبل المدير التنفيذي لشركة إمكان والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات النخيرة الخييلي، وقالت كارين المشنتف، رئيسة قسم التسويق والمبيعات في شركة إمكان: «تحرص شركة إمكان على المشاركة الفاعلة في مبادرات تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة البدنية من خلال ممارسة رياضة ركوب الدراجات في نمط الحياة اليومي، كما تعمل على ابتكار مشاريع ومواقع تثري حياة الناس وتجاربهم وتهتم بصفة خاصة بجيل الشباب، بهدف تشييد أماكن ملهمة تثري حياة الجميع وتقدم لهم نمط معيشة متفرداً».

وقال النخيرة الخييلي: «إن الدعم الكبير الذي قدمته شركة إمكان يمثل حافزاً لرياضة الدراجات، كما يعد خطوة تعزز جهودنا الرامية إلى تشجيع أفراد المجتمع على ركوب الدراجات الهوائية، سواء كهواية أو احتراف، أو كوسيلة مواصلات اقتصادية وصديقة للبيئة وذات فوائد صحية كبيرة».

وأكد الخييلي أن نادي أبوظبي للدراجات يعمل حالياً على استقطاب ودعم الدراجين الصغار، واكتشاف المواهب الشابة ودعمها من خلال تشكيل فرق رياضية مرتبطة بالنادي.