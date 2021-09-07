41 رامياًً تحت اختبار «القوس والسهم»

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد القوس والسهم اختبارات انتقاء عناصر المنتخب على مدار يومين في نادي الحمرية بحضور حسن المزروعي الأمين العام للاتحاد، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيته الساعية لبناء أبطال في هذه اللعبة الأولمبية على المدى الطويل، وفق خطوات ينفذها من خلال إطلاق برنامج مسابقات وطني خلال الفترة الماضية، ساهم في زيادة أعداد الممارسين ورفع المستويات والعمل وفق خطط الإعداد الفني لإعداد المنتخبات الوطنية.

ويعمل الاتحاد على الارتقاء بالمستويات ودعم المواهب وتوفير أفضل السبل للرماة، من خلال الجهود المشتركة مع الأندية والمراكز من شركاء النجاح للوصول إلى بناء منتخبات وطنية واعدة تشكل اللبنة الأولى في الطريق نحو الآفاق الأوسع التي تقوم على بناء أبطال قادرين على تشريف الوطن في أكبر المحافل لهذه اللعبة الأولمبية.

وشهدت الاختبارات مشاركة 41 رامياً ورامية من جميع الأندية الرياضية المنتسبة للاتحاد ممن حققوا أفضل النتائج والأداء خلال بطولة كأس الإمارات التي نظمها اتحاد اللعبة، من خلال سلسلة من البطولات في الموسم الماضي، واشتملت الاختبارات على 11 محطة اختبار تحتوي اختبارات بدنية وفنية، على أن تقوم مدربة المنتخب اللاتفية إيلينا بتحليل البيانات لاختيار المرشحين للانضمام لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.