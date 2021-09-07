100 فريق يشاركون في «بادل تنس المواطنين»

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت الأدوار التمهيدية لبطولة البادل تنس للمواطنين التي تنظمها «ماتش سبورت» بمشاركة 100 فريقاً، وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري، وتستضيف المباريات أندية «بادل بوينت» و«ليتس بادل أكاديمي» و«بادل كورنر» و«بادل سبيس» وبادل بيتش راكز.

وتقام قرعة المنافسات الرئيسية للبطولة 18 سبتمبر، ومن المُقرر إقامة المنافسات النهائية للبطولة 22 من سبتمبر الجاري، بمقر نادي بادل بوينت بالشارقة.

وقال خالد الشامسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لنادي بادل بوينت: إن الهدف الرئيسي من تنظيم البطولة هو الترويج للبادل تنس، وفي الوقت نفسه بناء مجتمع قوي من اللاعبين والمشجعين، وتعد البطولة بمثابة فرصة للأفراد المتحمسين للعبة ومشجعيها للتواصل والمشاركة الاجتماعية في بيئة تنافسية، ولكنها أيضاً تعاونية كما أنها تأتي نتاجاً لرؤية قيادتنا الرشيدة التي تشجيع كافة الرياضات، وتمنحها الدعم لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز الرياضي.

وأضاف: «لا تؤدي الرياضة إلى منافسة شريفة فحسب، بل تساعد أيضاً على بث الروح الرياضية وتعزيز الإيجابية والسعادة بين الأفراد وكافة أعضاء المجتمع».