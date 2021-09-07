«الرجبي» يطلق هويته وشعاره الجديدين



دبي (وام)

أطلق اتحاد الرجبي هويته وشعاره الجديدين بما يتناسب مع متطلبات وتطلعات المرحلة المقبلة وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، وتسهم الهوية الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للعبة على الصعيدين المحلي والقاري، وإضافة المزيد من الإنجازات واعتلاء منصات التتويج، حيث تدخل اللعبة عامها الخامس عشر بأقدام ثابتة وطموحات عالية بسواعد لاعبيها من أبناء الوطن من الرجال والسيدات.

وتم الكشف عن الهوية الجديدة وشعار اتحاد اللعبة في احتفالية أقيمت في دبي، شهدها قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس الاتحاد، وفيصل الزرعوني نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد سلطان الزعابي الأمين العام ومحمد شاكر عضو مجلس الإدارة مشرف عام المنتخبات، وباولو برليني مدرب المنتخب. وقال قيس الظالعي: إن الهوية والشعار الجديدين يعكسان رغبة اتحاد الرجبي في مواكبة التطور الرياضي بشكل عام، وحرص أسرة اللعبة أن يتبوأ المكانة اللائقة على الصعيدين المحلي والقاري ودعماً لجهود الاتحاد الآسيوي في الارتقاء باللعبة وظهورها المتميز في مختلف البطولات.

ونقل فيصل الزرعوني تحيات وتقدير الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد على الجهود الرامية للارتقاء باللعبة ومستوي لاعبيها من الرجال والسيدات، وقال: الشعار والهوية الجديدين يعكسان رغبة إدارة الاتحاد في مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والارتقاء بمستوى اللعبة وتبوئها مكانة لائقة بعدما رسخت أقدامها وسط العديد من الرياضات الأولمبية.

من جهته، كشف محمد سلطان الزعابي المزيد من التفاصيل عن الهوية الجديدة التي تضع لعبة الرجبي في مصاف المنافسات الكبرى، خاصة مع قرب مشاركة منتخب الإمارات ضمن بطولة السباعي للكبار في تصفيات كأس العالم، لافتاً إلى أنه بعد 12 عاماً من الشعار القديم أصبحت هناك ضرورة للتغيير لمواكبة ‏التطور والحداثة ‏والبساطة في الشعارات ‏والانطلاق من هوية جديدة لمستقبل مشرق لرياضة الرجبي للعشر سنوات القادمة وتحقيق الأهداف التي رسمها الاتحاد.

وأوضح أن الشعار الجديد يمزج بين الأصالة والعراقة والبساطة وتطوير اللعبة، ويرمز إلى الرغبة القوية في إحداث طفرة في مجال اللعبة، حيث يرسم الشعار الجديد طرق المستقبل بخطوط رصاصية اللون واسم الإمارات باللغة الإنجليزية وباللون الأسود، إشارةً إلى رسوخ الاسم في قلب ووجدان كل منتسبي اللعبة في الدولة، مع وضع علم الإمارات في قلب الشعار ليكون ملهماً لبذل أقصي جهد والتضحية من أجل رفعه دائماً في كافة المجالات والبطولات، وتذيل الشعار بكرة الرجبي الشهيرة.