كوريا الجنوبية تخطف صدارة «الأولى» بالفوز على لبنان

سيول (أ ف ب)

خسر المنتخب اللبناني لكرة القدم 1-صفر أمام مضيفه الكوري الجنوبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وعلى ملعب سوون، تمكن الكوريون من خطف النقاط الثلاث بفضل هدف المباراة الوحيد الذي سجله تشانج هوون-كوان «60». وهذا هو الفوز الأول لكوريا والخسارة الأولى للبنان، بعدما استهل المنتخبان مشواريهما بالتعادل سلباً مع العراق والإمارات توالياً.

ويلتقي في المجموعة نفسها في وقت لاحق، سوريا مع الإمارات على ستاد الملك عبدالله في عمان، والعراق مع إيران على ستاد خليفة الدولي في الدوحة. وتصدرت كوريا الجنوبية مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، في مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لإيران، ونقطة لكل من العراق والإمارات ولبنان، فيما تبقى سوريا خالية الوفاض.

وبادر المنتخب الكوري للهجوم في بداية المباراة وسنحت له فرصة في الدقيقة الثالثة، عندما وصلت الكرة إلى كيم مين جاي في الجهة اليسرى من منطقة الجزاء، ليرسل تمريرة عرضية مرت من الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى. ثم أضاع الكوريون فرصة ثانية عبر رأسية لي جاي سونج التي تألق الحارس اللبناني مصطفى مطر في التصدي لها وإبعادها إلى ركنية «10»، ليعود ويبعد تسديدة من اللاعب نفسه «16».

كما تصدى مطر لفرصتين في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول. ومع انطلاقة الشوط الثاني، تواصلت المحاولات الكورية، في حين جاءت أول تسديدة لبنانية على المرمى في الدقيقة 54 من ركلة حرة مباشرة نفذها حسن معتوق، وتصدى لها الحارس الكوري كيم سيونج جيو.

لكن منتخب كوريا خطف هدف التقدم في الدقيقة 60 عن طريق البديل تشانج، الذي تابع تمريرة من هوانج هي تشان على القائم القريب وأكملها بيسراه في الشباك.

وبعد الهدف هدأ إيقاع المباراة، مع بعض المحاولات من منتخب لبنان لإدراك التعادل، كان أخطرها تسديدة البديل ربيع عطايا التي تصدى لها الحارس الكوري الجنوبي «86».