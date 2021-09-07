"فرسان الإمارات" يتحفز لحصد "ثلاثية الشباب" في مونديال القدرة



علي الظاهري (إرميلو)

وصلت بعثة فريق فرسان الإمارات إلى هولندا استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين التي ستستضيفها منطقة إرميلو غداً لمسافة 120 كلم، وتقام اليوم إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين قبل انطلاق الحدث بـ 24 ساعة، ويتطلع فرساننا المشاركون برعاية طيران الإمارات إلى إضافة الإنجاز الثالث على التوالي بعد فوزهم عن جدارة بآخر نسختين في ايطاليا «فيرونا 2017» و«بيزا 2019».

واكتمل وصول خيول الإمارات وسيتم الإستقرار على الأسماء المرشحة للمشاركة بناء على جاهزية الخيول، بينما تم تحديد أسماء الفرسان الخمسة الذين سيمثلون الدولة في المونديال تحت إشراف المدربين محمد السبوسي وخليفة غانم المري، وهم: سعيد سالم عتيق المهيري، فارس أحمد سعيد المنصوري، خلفان جمعة بالجافلة، عبدالله علي محمد العامري وحمدان أحمد محمد المري.

ويعتبر فريق فرسان الإمارات المرشح الأقوى للبطولة عطفاً على المسيرة الحافلة والمشاركات المميزة سواء على مستوى بطولات العالم للشباب والناشئين أو على مستوى البطولات المخصصة للكبار.

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، أنه رغم الظروف التي مر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن فرساننا أثبتوا جاهزيتهم الكبيرة لخوض التحديات في كل الظروف، وهذا ما أثبته أبناء الإمارات في مشاركتهم السابقة والأخيرة في مدينة بيزا الايطالية عندما انتزعوا اللقب والوصافة في آخر حدث رياضي عالمي على مستوى سباقات القدرة.

وأشار إلى أن الفروسية عموماً ورياضة القدرة على وجه الخصوص، ستظل بخير وستواصل كتابة التاريخ في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدائمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وأوضح العضب أن فريق فرسان الإمارات جاهز لخوض المنافسات بعد مرحلة من الإعداد والتأهيل أثبت فيها فرساننا أنهم على درجة عالية من التحضيرات، حيث يضم الفريق مجموعة من الشباب الواعدين القادرين على تقديم أفضل العروض وتحقيق النتائج المرجوة سواء في فئة الفردي أو الفرق، متمنياً أن يكون الفوز حليفاً لفرساننا في البطولة وأن يرسموا فرحة الإنجاز قبل العودة إلى أرض الوطن متوشحين بالذهب.

وأكد المدرب محمد السبوسي أن فرسان الإمارات يعتبرون الرقم الأصعب في مختلف البطولات نظراً لما يمتلكون من خبرة طويلة في عالم سباقات القدرة قادتهم إلى تحقيق العديد من الألقاب وذلك بفضل الدعم اللا محدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى اهتمام «فارس العرب» برياضة الآباء والأجداد كان له بالغ الأثر في نمو رياضة الآباء والأجداد والانتقال بها إلى العالمية لاسيما وأنه يعتبر «الأب الروحي» لهذه الرياضة وفارس العرب الذي حقق لقب بطولة العالم في مونديال 2012 بالمملكة المتحدة.

وأضاف: فرسان الإمارات قادرون على مواصلة العطاء واعتلاء منصة التتويج من جديد بعد الإنجاز الأخير الذي حققه فرساننا قبل أقل من 4 أشهر في بطولة العالم للقدرة للكبار التي احتضنتها مدينة بيزا الايطالية، وأثبت فيها فرساننا أنهم على قدر الرهان والطموح بعد انتزاع المركز الأول عن طريق الفارس سالم ملهوف الكتبي ونيل الوصافة بواسطة الفارس منصور الفارسي، مشيراً إلى أن مهمة فرسان الإمارات في مونديال هولندا يأتي استكمالاً لمشوار الذهب في درب البطولات متمنياً كل التوفيق لأبناء الإمارات في الحدث العالمي الكبير.

وقال المدرب خليفة غانم المري إن الطموح يتجدد غداً مع فرسان الإمارات الذين يملكون مخزوناً كافياً من الخبرة والمعرفة في التعامل مع مختلف الميادين مهما كانت مسارات السباق والظروف، مؤكداً أن الإمارات تملك إلى جانب الفرسان الأبطال، أفضل الخيول على مستوى العالم، والفريق قادر على كسب التحدي وإضافة إنجاز جديد إلى رصيد رياضة الإمارات.

وأشار المري إلى أن الجميع على قلب رجل واحد ومن أجل هدف واحد وهو رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في المحفل العالمي الذي يشهد تواجد أقوى الفرسان والخيول من مختلف قارات ودول العالم، وسيكون فرساننا هم الرهان الرابح في البطولة رغم المنافسة الشرسة والقوية التي سيشهدها المونديال، معرباً عن أمله في مواصلة فرسان الإمارات الشباب سلسلة انتصاراتهم من أجل الاحتفاظ باللقب للنسخة الثالثة على التوالي.