بوفون: قرار رونالدو بالرحيل عن «السيدة العجوز» منطقي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل ثلاث سنوات، وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا من الباب الكبير، ليلعب لأكبر أنديتها وأكثرها إحرازاً للبطولات «يوفنتوس»، وبعد مرور هذه الفترة من الخدمة المخلصة لـ «السيدة العجوز»، فجر مفاجأة كبرى برحيله قبل أيام من غلق سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبقدر ما تسبب قرار رحيله في حالة حزن شديدة بين جماهير البيانكونيري، بقدر ما أسعد الملايين من عشاق مانشستر يونايتد، النادي الذي شهد أوج تألقه في شبابه خلال الفترة من 2003 إلى 2009، وما تخللتها من بطولات وألقاب.

ما فعله رونالدو، لم يفاجئ صديقه جيانلويجي بوفون حارس المرمى الإيطالي العملاق، عندما سأله راديو «راي» عن تعليقه على هذا الرحيل المفاجئ لـ «الدون»، حيث قال: 3 سنوات كانت كافية للتفكير جيداً في الأمر قبل الرحيل، ولهذا فإنني أحترم قراره تماماً.

وأضاف بوفون الذي أنهى مشواره مع يوفنتوس، وعاد إلى ناديه القديم بارما الذي شهد بداياته، قائلاً: لا أعتقد أن الجماهير فوجئت بما فعله رونالدو، وأن سمعة صاحب الكرات الذهبية الخمس، تجعله يفكر جيداً فيما يتخذه من قرارات.

وتابع بوفون: نجح رونالدو خلال 3 مواسم أن يقدم كرة جميلة، وأن يسجل الكثير من الأهداف، وأرى أن قراره بالرحيل منطقي جداً، وأنه جاء بعد تفكير عميق. وتطرق بوفون «43 عاماً» والذي خاض مع منتخب بلاده 176 مباراة دولية، للحديث عن مستقبل نادي يوفنتوس رابع الدوري «الكالشيو» في الموسم الماضي، والذي لم يدعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الأخير، فقال إن النادي يبدأ مرحلة إعادة بناء بدماء جديدة شابة، ولديه مدير فني كفء «ماسيمليانو أليجري».

وأضاف بوفون قائلاً: السيدة العجوز يمر بمرحلة انتقالية، وإن كنت لا أدري ما إذا كانت للانتقال من جيل إلى جيل، أم تغيير في هيكل الفريق.

وتابع: في مثل هذه الحالات لا بد أن يدفع النادي ضريبة، ولكنه عندما يكون لديه مدرب مثل أليجري، فإنه يمكنه أن يقترب من بلوغ كل أهدافه.