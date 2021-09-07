100 ملف مرشح لجوائز «نموذج دبي للتفوق الرياضي»

دبي (الاتحاد)

أنهى مجلس دبي الرياضي الزيارات التقييمية للأندية وشركات كرة القدم في دبي، المشاركة في «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، وذلك بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص لضمان العدالة والمساواة بين كافة الأندية وشركات كرة القدم.

واستلم مجلس دبي الرياضي أكثر من 100 ملف ترشح في فئات الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، الذي يتم فيه تقييم الرياضيين والأندية وشركات كرة القدم خلال الموسمين الرياضيين (2018/ 2019) و(2019/ 2020)، واختيار الحاصلين على أعلى درجات التقييم لتكريمهم إلى جانب نخبة من رواد العمل الرياضي في حفل نموذج دبي للتفوق الرياضي يوم 14 أكتوبر المقبل.

ويواصل مجلس دبي الرياضي تنظيم الحدث من أجل تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس، وتحفيز مجالس الإدارات على التميز في العمل وابتكار الوسائل وإطلاق المبادرات التي تعزز نتائج الأندية وتنمي تأثيرها في المجتمع عموماً ولفئة الرياضيين على نحو خاص.

وتم خلال النسخة الثامنة إجراء عملية التقييم بنظام الهجين الذي تنوع بين التقييم بالحضور في الأندية والتقييم عن بُعد، وتسلم المجلس جميع الملفات لا ورقياً من كافة الأندية بنسبة 100% من خلال منصة إلكترونية أعدها المجلس، وذلك تعزيزاً لدور المجلس الرائد في مواكبة التطورات التقنية وإيجاد الحلول المبتكرة لتحقيق الاستراتيجيات الحكومية في مجال الحلول الرقمية والاقتصاد المستدام وأنظمة العمل الصديقة للبيئة في جميع المجالات، سواء في تنظيم الفعاليات، أو تطوير العمل التنظيمي، أو التحسين المستمر في جودة الخدمات وتطورها لمواكبة التطورات.

وتم اعتماد «نموذج دبي للتفوق الرياضي» كأساس لتقييم المؤسسات التي تندرج ضمن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي، حيث راعى النموذج الاختلاف في طبيعة عمل الأندية والشركات الرياضية والأندية النوعية وبما يضمن العدالة في التقييم، كما تم إدراج فئات لتقييم وتكريم الرياضيين من جميع الفئات وفي جميع الرياضات، وذلك لدعم وتحفيز الرياضيين في إمارة دبي على تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة، وتسليط الضوء عليهم ليكونوا مثالاً يقتدى به من قبل الرياضيين.

ويبلغ وزن معيار الإنجازات الرياضية 30% ويتم احتساب نقاط لكل إنجاز رياضي حققه النادي أو الشركة في إحدى المسابقات الدولية أو القارية أو العربية أو الخليجية أو المحلية خلال الموسمين الأخيرين في الألعاب الفردية والجماعية للأندية وفي مسابقات كرة القدم للشركات.

وحدد وزن معيار الكفاءة المؤسسية بنسبة 25%، ويتم تقييم مدى تنفيذ النادي أو الشركة لجميع الأنشطة المؤسسية بطرق تضمن الاستثمار الأمثل للموارد المختلفة، سواء البشرية أو المادية، وحقق تطبيق هذه الأنشطة نتائج إيجابية ساهمت بشكل فعال في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وساهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي، ويبلغ وزن معيار الرعاية المتكاملة للمواهب 15% حيث يتم تقييم أداء ونتائج الأكاديميات التابعة لشركات كرة القدم بناءً على محاور فنية وتنظيمية، وبناءً على نتائج أداء اللاعبين المسجلين والمصعدين للفرق والمستويات الأعلى.

وهناك نسبة 10% لمعيار المنشآت الرياضية الذي يركز على تقييم جودة المنشآت الرياضية والخدمات المقدمة للاعبين والجمهور ومستخدمي المرافق الرياضية، ويتم تقييم هذا المعيار من خلال تحليل نتائج التقييم الفني وتقييم الأمن والسلامة الذي يتم من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى تنفيذ استطلاعات رأي لمستخدمي المنشآت الرياضية، من لاعبين وجماهير، وتنفيذ زيارات المتسوقين السريين لتقييم جودة الخدمات المقدمة.