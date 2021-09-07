داسيلفا يشيد بصفقة الفردان



فيصل النقبي (كلباء)

انتظم حبيب الفردان في تدريبات اتحاد كلباء، بعد إتمام إجراءات التعاقد معه، حيث دخل في حسابات المدرب خورخي داسيلفا لمباراة الجولة الثالثة أمام عجمان، مؤكداً أن اللاعب يملك خبرات جيدة بدوري الإمارات، وسيكون أحد العناصر المهمة في دعم «النمور» خلال مسيرته في «دوري أدنوك للمحترفين».

من جانبه، أعرب الفردان عن خالص تقديره لتعامل إدارة اتحاد كلباء الراقي معه منذ بداية التفاوض، حيث اختار «النمور» بسبب الظروف الجيدة والمواتية للفريق وطموحه في الدوري، بعد النتائج الإيجابية في الأعوام السابقة.

وقال: إنه سيقدم «عصارة» خبرته من أجل الفريق، لافتاً إلى أنه انتظم بالتدريبات، من أجل ضمان الجاهزية، وهو رهن إشارة المدرب.