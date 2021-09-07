سوريا تحدد برنامج الدوليين في الجزيرة



مصطفى الديب (أبوظبي)

تحدد مشاركة لاعبي الجزيرة الدوليين في مباراة سوريا برنامج مارسيل كايزر مدرب الفريق، وكيفية الدفع بهم في مباراة النصر بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث سيتم وضع برنامجاً خاصاً للاعبين الذين يخوضون المباراة، فيما يخضع الذين لم يشاركوا لبرنامج مختلف، وربما ينخرطون في التدريبات في اليوم التالي مباشرة.

ويستعد «فخر أبوظبي» لمواجهة النصر في الأسبوع الثالث من الدوري، والمقرر لها السبت المقبل، ويسعى الجهاز الفني إلى الفوز بهدف الوصول إلى «النقطة السابعة»، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى.

وخاض الجزيرة مباراة ودية أمام الظفرة قبل يومين، وانتهت بالتعادل السلبي، وشارك فيها مجموعة من شباب الفريق، من أجل تجربتهم وتجهيزهم.

ويضم المنتخب الوطني كوكبة من لاعبي الجزيرة أهمهم علي خصيف وعلي مبخوت وعبد الله رمضان وخلفان مبارك وخليفة الحمادي ومحمد العطاس.