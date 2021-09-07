مالانجو جاهز لقيادة هجوم «الملك»





علي معالي (الشارقة)

تكتمل صفوف الشارقة، بانضمام الكونغولي بين مالانجو إلى التدريبات مساء اليوم، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، في الجولة الثانية، بالمجموعة العاشرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والتي انتهت بالتعادل مع بنين 1-1، وهو التعادل الثاني للكونغو، ليحتل المركز الثاني خلف بنين المتصدر وله «4 نقاط».

ولم يتواجد مالانجو في تشكيلة بلاده في مباراة بنين الأخيرة، في حين تواجد أمام تنزانيا في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل أيضاً 1-1، وترددت شائعة بأن اللاعب مصاب، لكن الواقع يقول إنه سليم تماماً، وسوف يقود «الملك» في مباراة الجمعة مع الوصل في الجولة الثالثة من الدوري، ويبحث خلالها عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة عن الحفاظ على القمة التي يتقاسمها مع العين وشباب الأهلي ولكل منها 6 نقاط.

وانتظم الأوزبكي شوكوروف إلى الشارقة، بعد العودة من مباراة منتخب بلاده الودية أمام السويد، والتي انتهت بفوز الأخير 2-1، وارتدى فيها شوكوروف «شارة الكابتن»، وأصبحت خطوط الفريق مكتملة، وهو ما يدفع العنبري إلى تطبيق الأفكار المطلوبة خلال الساعات المقبلة، قبل لقاء «فهود زعبيل»، وستكون المباراة بمثابة الاكتمال الأول لصفوف «الملك»، بعودة البرازيلي كايو لوكاس للمشاركة، بعد انتهاء فترة الإيقاف في أول مباراتين.