«رابطة الأندية الأوروبية» تكافئ المنشقين عن دوري السوبر



لندن (د ب أ)

انضم دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، لعضوية المجلس التنفيذي لإدارة رابطة الأندية الأوروبية «إيكا»، كواحد من ثلاثة مسؤولين من الأندية التي شاركت في المحاولة الفاشلة لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، انضموا للمجلس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» اليوم الثلاثاء، أن ممثلين عن ناديي إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني سيتواجدان إلى جانب ليفي في المجلس.

وكان الناديان من الأندية التي أسست بطولة دوري السوبر الأوروبي في أبريل الماضي، قبل أن ينهار المشروع بأكمله وسط ردود فعل غاضبة ومعارضة.وتم إعادة قبول تسعة أندية من المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي في "إيكا" الشهر الماضي، عقب ابتعادهم عن مشروع إقامة دوري السوبر الأوروبي.

ولا تزال ثلاثة أندية،هي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، ملتزمة بفكرة دوري السوبر الأوروبي ودخلت في نزاعات قضائية مع الاتحاد الأوروبي «يويفا».

و كان أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس يشغل منصب رئيس «إيكا» كما كان عضواً تنفيذياً في «يويفا»، وذلك قبل أن يدخل في محاولة تأسيس البطولة الجديدة في فصل الربيع الماضي.وتأكد اختيار ليفي في اليوم الثاني من اجتماع «إيكا» في مدينة جنيف السويسرية.