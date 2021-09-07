«الركبة» تحرم «الماكينات» من رويس

شتوتجارت (د ب أ)

تأكد غياب ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم وريدل باكو مدافع فولفسبورج عن بعثة المنتخب الألماني المتجهة إلى أيسلندا لمواجهة منتخب آيسلندا

غداً «الأربعاء»، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بينما يحتمل أن تشهد المباراة عودة كاي هافيرتز وروبين جوسينس.

ويعاني رويس من إصابة خفيفة في الركبة، حسب ما كشف عنه المدير الفني هانزي فليك، ورغم ذلك، يحتمل أن يعود رويس «32 عاماً» للمشاركة مع بوروسيا دورتموند في مواجهة باير ليفركوزن مطلع الأسبوع المقبل في الدوري الألماني «البوندسليجا»، حسب ما أشار إليه فليك.

وعاد باكو إلى فولفسبورج رغم عدم معاناته من أي إصابات، حيث حدد فليك 20 لاعباً إلى جانب ثلاثة حراس مرمى للسفر إلى آيسلندا، وخوض المباراة المقررة غداً في ريكيافيك.

وكان هافيرتز، الذي تعرض للإصابة بالإنفلونزا، وجوسينس، الذي كان يعاني من إصابة طفيفة، قد غابا عن المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره الأرميني 6- صفر أمس الأول الأحد، والتي قادت الفريق لاعتلاء صدارة المجموعة العاشرة.

ويخوض المنتخب الألماني غداً المباراة رقم 100 له في تصفيات كأس العالم منذ عام 1934، ويتطلع إلى تحقيق الانتصار الخامس له في المجموعة، علماً بأنه تلقى هزيمة واحدة كانت على أرضه أمام منتخب مقدونيا الشمالية 1- 2.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين أمام أرمينيا، بينما يحتل منتخب آيسلندا المركز الخامس برصيد أربع نقاط.