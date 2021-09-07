العنبري في قائمة الأفضل بـ «دوري الأبطال»



أبوظبي (وام)



رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، ضمن أفضل المدربين في الأدوار التمهيدية «مرحلة المجموعات» من دوري أبطال آسيا، ممن نجحوا في قيادة فرقهم لبلوغ الأدوار الإقصائية.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي تقريراً موسعاً عن هؤلاء المدربين، وهم عبدالعزيز العنبري «الشارقة»، ويحيي جول محمدي «بيروزي»، وفرهاد مجيدي «الاستقلال الإيراني»، وموزبين أرغاشيف «الاستقلال الطاجيكي»، وتورو أونيكي «كاوازاكي فرونتال الياباني»، وهونج ميونج-بو «أولسان هيونداي»، وكيم سانج سيك «تشونبوك هيونداي»، وأوروليو فيدمار«باثوم يونايتد».

وأتاح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي الفرصة أمام جماهير الكرة في آسيا التصويت لاختيار الأفضل من بينهم، حتى الساعة الخامسة من مساء غد بتوقيت كوالا لمبور.

وأورد الاتحاد الآسيوي في تقريره عن العنبري، أنه استفاد من تجربة فريقه في الموسم الماضي مع اقترابه من التأهل إلى دور الـ 16، لولا الخسارة المفاجئة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وأنه قاد فريقه إلى حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية في الوقت المناسب، وأن معدل أهداف فريقه في مباريات الدور التمهيدي 1.5 هدف في كل مباراة، ومعدل استقباله للأهداف هدف لكل مباراة.