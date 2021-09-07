البرازيل حذرت الأرجنتين من «مخالفة الدخول»

برلين (د ب أ)

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنه حذر نظيره الأرجنتيني بضرورة خضوع رباعي المنتخب المحترف في الدوري الإنجليزي للحجر الصحي، وذلك عقب إلغاء المباراة التي

جمعت بين المنتخبين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 الأحد.

وفي الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» في الموقف، أصدر الاتحاد البرازيلي بياناً، قدم فيه العديد من المعلومات عقب اجتماع عقد في فندق ماريوت يوم السبت الماضي،

وذلك وسط انتقادات أرجنتينية، نافياً تدخله في الأمر.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيانه: «الاتحاد أرسل ممثلاً له في الاجتماع كمستمع، وتم إخطار ممثلي المنتخب الأرجنتيني بوجود مخالفة في دخول اللاعبين، وضرورة خضوعهم للحجر الصحي».

وأضاف: «الاتحاد البرازيلي أدى دوره على أكمل وجه بصفته المضيف للمباراة، حيث أخطر جميع الأطراف المعنية بالقواعد الصحية المعمول بها في البلاد، وذلك من خلال خطاب تم إرساله من الأمانة العامة للاتحاد في الخامس من يوليو وكذلك يومي 11 أغسطس والثاني من سبتمبر».

وتوقفت قمة التصفيات بين البرازيل والأرجنتين، بعد اختراق واضح للبروتوكول من جانب المنتخب الأرجنتيني الذي ضم ثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي، وهم إيمليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا وثنائي توتنهام كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو.

يذكر أنه يتم منع دخول القادمين من المملكة المتحدة إلى البرازيل، إذا كانوا قد قضوا بعض الوقت هناك في آخر 14 يوماً.